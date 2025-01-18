川普、馬斯克、札克柏格聯手 歐盟數位法規面臨挑戰

馬斯克以及札克柏格，正對歐盟的數位監管法規展開全面挑戰，引發各界關注。（法新社）

2025/01/18 17:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執委會近期面臨來自美國科技界與政界的重大挑戰。美國總統當選人川普（Donald Trump）、X平台執行長馬斯克（Elon Musk）以及Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）三人，正共同對歐盟的數位監管法規展開施壓。

據法新社報導，川普、馬斯克以及札克柏格，正對歐盟的數位監管法規展開全面挑戰，引發各界關注。歐盟長期以《通用資料保護條例》（GDPR）、《數位服務法案》（DSA）及《數位市場法案》（DMA）等法規，要求科技公司在數據保護、假訊息控制及公平競爭方面負起責任。然而，這些法規的嚴格性也使美國科技公司面臨巨額罰款，例如Meta因非法傳輸用戶數據而遭處12億歐元（約407億台幣）罰款。

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據悉，札克柏格宣布Meta將停止Facebook和Instagram的事實查核機制，改以自願性「社群筆記」系統取代，顯示對歐盟監管的不滿；同時，馬斯克接手X平台後對歐洲政治展現濃厚興趣，並減少平台內容審核，特別關注德國極右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的發展；川普則利用其政治影響力，聯合科技巨頭，試圖削弱歐盟對美國企業的監管框架。

消息人士透露，歐盟執委會正在重新評估對美國科技公司的調查，並可能縮減調查範圍。同時，歐盟計劃就貿易、國防、能源和環境等議題與美方展開談判，試圖在雙邊關係與數位監管之間尋求平衡。

分析指出，面對美國科技巨頭的挑戰，歐盟可能需要發展自主數位平台，以維持數據主權並抵禦外部壓力。這場歐美間的數位規範之爭，不僅牽涉商業利益，也攸關全球數據保護、言論自由及民主價值的未來方向。

美國候任總統川普。（美聯社）

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