為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普、馬斯克、札克柏格聯手 歐盟數位法規面臨挑戰

    馬斯克以及札克柏格，正對歐盟的數位監管法規展開全面挑戰，引發各界關注。（法新社）

    馬斯克以及札克柏格，正對歐盟的數位監管法規展開全面挑戰，引發各界關注。（法新社）

    2025/01/18 17:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執委會近期面臨來自美國科技界與政界的重大挑戰。美國總統當選人川普（Donald Trump）、X平台執行長馬斯克（Elon Musk）以及Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）三人，正共同對歐盟的數位監管法規展開施壓。

    法新社報導，川普、馬斯克以及札克柏格，正對歐盟的數位監管法規展開全面挑戰，引發各界關注。歐盟長期以《通用資料保護條例》（GDPR）、《數位服務法案》（DSA）及《數位市場法案》（DMA）等法規，要求科技公司在數據保護、假訊息控制及公平競爭方面負起責任。然而，這些法規的嚴格性也使美國科技公司面臨巨額罰款，例如Meta因非法傳輸用戶數據而遭處12億歐元（約407億台幣）罰款。

    據悉，札克柏格宣布Meta將停止Facebook和Instagram的事實查核機制，改以自願性「社群筆記」系統取代，顯示對歐盟監管的不滿；同時，馬斯克接手X平台後對歐洲政治展現濃厚興趣，並減少平台內容審核，特別關注德國極右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的發展；川普則利用其政治影響力，聯合科技巨頭，試圖削弱歐盟對美國企業的監管框架。

    消息人士透露，歐盟執委會正在重新評估對美國科技公司的調查，並可能縮減調查範圍。同時，歐盟計劃就貿易、國防、能源和環境等議題與美方展開談判，試圖在雙邊關係與數位監管之間尋求平衡。

    分析指出，面對美國科技巨頭的挑戰，歐盟可能需要發展自主數位平台，以維持數據主權並抵禦外部壓力。這場歐美間的數位規範之爭，不僅牽涉商業利益，也攸關全球數據保護、言論自由及民主價值的未來方向。

    美國候任總統川普。（美聯社）

    美國候任總統川普。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播