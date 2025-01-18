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    英國能源大亨離婚！妻子分到17億財產

    英國能源大亨文斯和妻子打離婚官司，法官17日裁定文斯需分期支付4351萬英鎊。（彭博）

    英國能源大亨文斯和妻子打離婚官司，法官17日裁定文斯需分期支付4351萬英鎊。（彭博）

    2025/01/18 16:12

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國能源公司Ecotricity創辦人、英格蘭足球全國聯賽森林綠流浪隊63歲老闆文斯（Dale Vince），和50歲妻子凱特（Kate）大打離婚官司，法官17日裁定文斯需分3期向凱特支付4351萬英鎊（約新台幣17.4億元）。

    《BBC》報導，文斯聲稱雙方於2021年分居，凱特則直指兩人身心上的關係一直持續到2022年2月，此後文斯開始不斷豪擲錢財，希望藉此減少凱特所能分到的金額。

    據了解，文斯從2022年4月至2024年5月期，向英國工黨捐贈了540萬英鎊（約新台幣2.16億元），還捐了840萬英鎊（約新台幣3.36億元）給他自己成立的綠色英國基金會（Green Britain Foundation）。

    離婚訴訟法官17日裁定．文斯和凱特結婚期間內Ecotricity所增長的資產，凱特應該要分到50％，因此文斯必須在今年4月30日之前向凱特支付首筆1394萬英鎊（約新台幣5.58億元），其餘2筆款項則要在明年、後年支付。

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