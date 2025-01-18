基輔再遭空襲！俄羅斯攻擊致4死 哈爾科夫多地建築毀損

烏克蘭首都基輔週六凌晨遭受俄羅斯空襲，造成第2大城哈爾科夫舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）四人死亡，示意圖。（路透）

2025/01/18 16:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔週六凌晨遭受俄羅斯空襲，造成第2大城哈爾科夫舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）4人死亡。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，城市周圍的防空系統已啟動運作，當局此前已針對無人機和飛彈攻擊發出警告。

綜合外媒報導，基輔軍事管理局局長特卡琴科（Timur Tkachenko）指出，舍甫琴科夫斯基區是此次攻擊中受創最嚴重的區域。除人員傷亡外，該區多處建築窗戶被震碎，包括一座地鐵站，目前已暫停運營。同時，位於第聶伯河西岸的霍洛西夫斯基區和東岸的傑斯尼揚斯基區也遭到墜落殘骸波及。

請繼續往下閱讀...

根據網路上流傳的影片顯示，事發現場一棟公寓大樓冒出濃煙，街道上有汽車起火，部分地區因水管受損而淹水。維修人員已抵達現場進行搶修工作。

這是本月第二次針對基輔的致命攻擊，先前在元旦時也曾發生類似事件。同日，烏克蘭南部城市扎波羅熱也遭受俄羅斯襲擊，造成6人受傷，其中一名婦女傷勢嚴重。

特別需要注意的是，此次襲擊發生前，烏克蘭於週二曾對俄羅斯多個地區的彈藥庫和化學工廠發動攻擊，部分目標距離邊境數百公里。烏克蘭情報機構消息人士稱，該次攻擊對俄羅斯的戰爭能力造成重大影響，俄方則宣稱擊落了美國供應的遠程ATACMS導彈和英國製造的暴風影巡航導彈，並揚言將做出回應。

在此次襲擊前，基輔當局已發布彈道飛彈威脅警告，並呼籲居民前往避難所，空襲警報持續一個多小時後解除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法