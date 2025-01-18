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    豪車禁上路！英國扣押「Cybertruck」違法行駛再掀爭議

    Cybertruck在2023年於美國推出，但因多項設計不符合英國道路法規而被禁止上路。（法新社）

    Cybertruck在2023年於美國推出，但因多項設計不符合英國道路法規而被禁止上路。（法新社）

    2025/01/18 15:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國警方日前在曼徹斯特地區的Whitefield攔查並查扣一輛特斯拉Cybertruck。該車因不符合英國道路安全規範且使用阿爾巴尼亞車牌，在英國屬於違法行駛。

    綜合外媒報導，這輛價值約77,000英鎊（約308萬台幣）的Cybertruck重達3噸以上，車身貼有「Cyberbeast」標誌。警方表示，由於「對其他道路使用者安全有正當疑慮」，依據《道路交通法》第165條將其扣押，並已通報駕駛人。

    Cybertruck2023年於美國推出，但因多項設計不符合英國道路法規而被禁止上路。主要問題包括車身邊緣過於尖銳、車頭設計不符歐洲撞擊安全法規，以及方向燈和煞車燈顏色不符規定等。

    警方指出，車主必須在14天內證明所有權和正確的保險，否則該車可能面臨報廢或拍賣。此案已移交專門處理無保險駕駛的「Operation Wolverine」行動小組調查。

    近期已有多起網路紅人試圖將Cybertruck進口到英國的案例，部分甚至嘗試改裝車輛以符合當地法規。然而，由於該車型在設計上存在根本性的安全疑慮，目前仍無法在英國合法註冊和行駛。

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