和川普重磅晚餐會談 比爾蓋茲曝「有趣」對談內容

美國億萬富翁、微軟創辦人比爾蓋茲近期與美國總統當選人川普進行了一場長達3小時的晚餐會談，雙方就全球健康議題進行深入討論。（美聯社）

2025/01/18 14:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國億萬富翁、微軟創辦人比爾蓋近期與美國總統當選人川普進行了一場長達3小時的晚餐會談，雙方就全球健康議題進行深入討論。這是蓋茲在2016年後再次與川普會面，儘管他曾在2024年大選期間捐贈5000萬美元支持副總統賀錦麗陣營。

綜合外媒報導，據了解，蓋茲在晚宴中主要談論了愛滋病毒（HIV）的治療研究，以及蓋茨基金會在尋找治癒方法上的努力。他向川普提出是否能仿效COVID-19疫苗開發的快速創新模式來加速愛滋病毒研究。此外，兩人還討論了在未來4年內根除小兒麻痺症的可能性。

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蓋茲表示，川普對於所提議題表現出高度興趣，尤其是對於創新方案和在短期內根除小兒麻痺症的目標感到著迷。這場在海湖莊園舉行的晚宴，除了蓋茲與川普外，還有即將擔任白宮幕僚長的威爾斯（Susie Wiles）以及蓋茲的一名幕僚參與。

對於這場會議，蓋茲透露「我覺得他充滿活力，並期待幫助推動創新。他對我提出的問題表現出極大的興趣，坦白說，我對他這麼關注這些議題感到印象深刻。」

值得注意的是，蓋茲是近期與川普會面的多位科技業領袖之一，亞馬遜創辦人貝佐斯和Meta執行長祖克柏等人也相繼造訪海湖莊園與川普會晤，顯示科技業界與新任美國政府團隊互動相當頻繁。

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