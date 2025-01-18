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    CNN誹謗美退伍軍人 判賠1.6億元後急和解

    美國有線電視新聞網（CNN），在美軍撤出阿富汗時涉嫌誹謗退伍軍人楊恩。（美聯社）

    美國有線電視新聞網（CNN），在美軍撤出阿富汗時涉嫌誹謗退伍軍人楊恩。（美聯社）

    2025/01/18 13:18

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）的節目《The Lead with Jake Tapper》，在美軍撤出阿富汗時涉嫌誹謗退伍軍人楊恩（Zachary Young），因此被告上法院，陪審團如今裁定CNN須賠償500萬美元（約新台幣1.64億元），不過雙方隨後達成金額不明的和解。

    據《路透》報導，2021年，阿富汗因美軍突然撤離陷入混亂，楊恩則以安全顧問的身分協助各公司和慈善組織離開。不過，CNN節目指稱絕望的阿富汗人若想離開，就會被「剝削」收取高額費用，並刊出楊恩的照片和姓名，指責他在經營「黑市（black market）」。

    楊恩相當不滿自己名譽受損，2022年向佛州巴拿馬城法院提告，CNN方面則對新聞當中使用「黑市」一詞感到遺憾，但強調並非是在誹謗楊恩。

    由6人組成的陪審團，近來經過討論後認定CNN必須賠償500萬美元，法官亨利（William Henry）緊接著就在17日宣布雙方和解，但詳細金額並未公開。

    CNN表示，他們仍對於記者的付出感到自豪，同時公司也會從這起案件中吸取教訓，至於和解金額CNN拒絕說明；楊恩則在法官宣布和解時微笑聆聽，感謝律師們的付出。

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