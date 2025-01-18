強硬回應川普關稅威脅！加拿大外長：計劃啟動「川普稅」

加拿大外交部長趙美蘭近日強烈回應川普針對加拿大進口產品徵收25%關稅的威脅，稱加拿大將對美國採取報復措施，並加徵一項被稱為「川普稅」的新關稅。（美聯社）

2025/01/18 12:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）近日強烈回應美國總統當選人川普針對加拿大進口產品徵收25%關稅的威脅，並警告稱如果川普實施這一計劃，加拿大將對美國採取報復措施，並加徵一項被稱為「川普稅」的新關稅。趙美蘭表示，這將是加拿大和美國數十年來最大的貿易衝突。

據法新社報導，川普曾明言計劃將此項關稅政策納入對美國所有貿易夥伴的經濟和外交政策中，這不僅包括加拿大，還包括墨西哥和中國等其他主要貿易國。對於川普的行為，加拿大方面顯示出強硬的立場，並準備採取一系列措施來應對可能的貿易戰。

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趙美蘭指出，美國若對加拿大產品徵收關稅，將會導致一場規模空前的貿易爭端。她強調，美國將是這場貿易衝突的挑起者，而加拿大則將強力回應。根據加拿大政府的計劃，若川普執行其關稅威脅，加拿大將會對來自美國的鋼鐵產品、陶瓷、水晶及橙汁等商品徵收更高的關稅，並且這只是第一階段的計劃，後續可能會加大措施。

即將卸任的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也公開表態，強調加拿大將堅決保護本國利益，並捍衛加拿大人民。他警告稱，川普提出的關稅政策將不僅影響加拿大的經濟，還會對美國造成相當大的風險。杜魯道認為，這將可能導致美國就業機會的流失，提高消費者物價，並增加整個北美大陸的經濟成本。

此外，加拿大豐業銀行（Scotiabank）發布的一項情境分析指出，若貿易戰一旦爆發，加拿大的國內生產總值（GDP）將可能下降超過5%，並且失業率將顯著上升，通膨壓力也將進一步加劇。這對加拿大的經濟和勞動市場將帶來深遠影響。

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