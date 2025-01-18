中國網紅受官方邀請帶貨被害慘！廠商「AB貨」坑殺消費者

中國健身網紅李維剛接受和浩特農牧局的邀請，以「直播帶貨」的方式推銷原切牛肉捲，卻傳出「AB貨」的問題，網友感嘆他是被官方害慘。（圖擷自體德學院校長李維剛抖音）

2025/01/18 12:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在中國網路上擁有數百萬粉絲的健身網紅李維剛，近來接受內蒙古自治區呼和浩特農牧局的邀請，以「直播帶貨」的方式推銷原切牛肉捲。孰料，廠商卻以「AB貨」的方式坑殺消費者，亦即拿原切肉片給李維剛認證，寄給買家的則是組合肉，對此李維剛出面道歉並承諾「假一賠十」，不少網友都感嘆他被官方害慘。

在消費者「周公子」踢爆假貨亂象後，李維剛隨即在抖音上傳影片，坦言他讓家人也去網購同廠商的原切牛肉捲後，赫然發現收到的和他直播賣的確實不同，因此找上周公子一起去牛肉捲倉庫驗貨，結果發現AB貨的問題。

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李維剛在道歉影片裡表示，他那天是被呼和浩特農牧局邀請過去直播，經銷商也出示了牛肉捲的檢測報告，給他試吃的樣品都是非常好的原切牛肉捲，「我天真地相信經銷商承諾的所見即所得」，沒想到寄給消費者的卻不一樣。

李維剛說，他已將相關樣品送給檢測單位檢驗，並且向警方報案，由於調查要花上不少時間，他會自己先出錢賠給大家，只要是買到組合肉片的消費者，都可以向網購平台申請退款，他會再出9倍的賠償，做到原先說好的「假一賠十」。

李維剛事件緊接著又牽扯出虛假廠商的問題，在牛肉捲產品包裝上可看到生產商為「額爾古納市金牛食品有限責任公司」，不過，該公司出面喊冤強調他們沒有賣過原切牛肉，可能是被不良商家「套牌」冒用，目前尚不清楚賣假貨的廠商到底是誰。

呼和浩特市農牧局17日也出面道歉，坦承在邀請李維剛直播帶貨時，對經銷商審核把關不到位，目前已和額爾古納市農牧局合作展開追查，一定會嚴懲違法商家。

中國網友看到消息後，紛紛感嘆李維剛真的是被官方害死，明明不是他的問題卻要出錢「假一賠十」，不少人痛斥呼和浩特市農牧局躲在背後裝傻，這些賠償的金額應該要由農牧局承擔才對。

李維剛當天所吃到的原切牛肉（左），和消費者收到的組合肉（右）明顯不同。（圖擷自體德學院校長李維剛抖音）

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