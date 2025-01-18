拜登創歷史紀錄減刑2500人 修正毒品罪判刑不公

美國總統拜登在任期的最後幾天宣布為約2500名非暴力毒品犯減刑，創下美國史上單日最大規模減刑紀錄。（彭博）

2025/01/18 10:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登在任期的最後幾天宣布為約2500名非暴力毒品犯減刑，創下美國史上單日最大規模減刑紀錄。這些受刑人多因強效古柯鹼相關犯罪被判刑，其刑期相較現行法律標準明顯過長。

綜合外媒報導，白宮表示，此次減刑旨在糾正1986年《反毒品濫用法案》造成的不公平現象。該法案對強效古柯鹼和粉狀古柯鹼的量刑標準差異懸殊，持有5克強效古柯鹼即判處5年監禁，但需持有500克粉狀古柯鹼才會面臨相同刑期。這樣的差異導致大量有色人種，特別是非裔美國人因強效古柯鹼相關犯罪而被長期監禁。

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除大規模減刑外，拜登還在12月份赦免39名非暴力犯罪者，並將37名聯邦死囚的刑期改為終身監禁不得假釋，呼應其政府暫停聯邦處決的政策。而值得一提的是，拜登也赦免了其子杭特．拜登（Hunter Biden）的聯邦槍支和稅務重罪。

拜登表示，這些減刑行動的目的是「改正歷史錯誤、修正量刑差異」，並為這些罪犯提供重返家庭和社區的機會。他強調，這些受刑人所受的刑罰過於嚴苛，與現行法律政策不符。；白宮稱拜登發布的個人赦免和減刑數量超過美國歷史上任何一位總統。

相較之下，前總統川普在任內發布144項赦免和94項減刑，而歐巴馬總統則在兩屆任期內赦免212人並為1715人減刑。

此次減刑行動獲得多個刑事司法改革團體支持，認為這是對過去不公正的糾正。但也面臨批評聲浪，川普譴責拜登對罪犯採取「寬容」態度，並指責其赦免兒子是「濫用司法職權」。川普同時承諾，若重返白宮將大力推行死刑。

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