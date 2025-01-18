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    美加州全球最大鋰電池儲能廠大火竄毒煙！ 1500餘人撤離

    美國加州鋰電池儲能廠大火，導致有毒氣體不斷竄出。（彭博）

    美國加州鋰電池儲能廠大火，導致有毒氣體不斷竄出。（彭博）

    2025/01/18 10:26

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國電力業者Vistra Energy，位於加州蒙特瑞郡莫斯蘭丁（Moss Landing）的全球最大鋰電池儲能廠16日發生大火，導致有毒氣體不斷竄出，當局連忙疏散附近1500餘人。

    據《美聯社》報導，蒙特瑞郡北區消防隊長門多薩（Joel Mendoza）表示，火災發生後廠區員工並沒有進行滅火，而是等待火焰自行熄滅，因為鋰電池燃燒後難以撲滅，到了17日火勢已明顯轉小。

    雖然這起火災傳出沒有傷亡，但居民相當擔心有毒氣體的影響。蒙特瑞郡政府發言人帕斯庫利（Nicholas Pasculli）指出，火勢並未延燒到廠區之外，不過當局17日仍維持對1500人所發出的疏散令，並呼籲附近民眾緊閉門窗。

    據了解，鋰電池儲能廠是近幾年大量發展的電力設施，可在無風、無太陽能的情況下提供乾淨電力，但過熱起火後會散發劇毒氣體氟化氫（HF），美國疾病管制與預防中心表示，人體接觸氟化氫會造成眼睛、口腔、喉嚨、肺部和鼻子等部位不適，嚴重者可能會致命。

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