俄伊簽署20年戰略夥伴協議 深化軍事合作關係

俄羅斯總統普廷（左）與伊朗總統裴澤斯基安（右）在莫斯科克里姆林宮會議中握手。（法新社）

2025/01/18 10:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）週五（17）簽署為期20年的戰略夥伴關係協議，深化兩國軍事聯繫。這項協議涵蓋多個合作領域，包括安全部門、軍事演習、軍艦港口訪問以及聯合軍官培訓等範疇。

據路透報導，根據協議內容，雙方承諾不允許其領土被用於威脅對方的行動，也不會向攻擊任何一方的侵略者提供協助，並將共同應對軍事威脅。然而，與俄羅斯和北韓之間的條約不同，本次協議並未包含共同防禦條款。

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在軍事技術合作方面，雖然協議中未具體提及武器轉讓，但雙方表示將發展軍事技術合作。值得注意的是，莫斯科在烏克蘭戰爭中曾廣泛使用伊朗無人機，而美國也曾在去年9月指控德黑蘭向俄羅斯提供近程彈道飛彈用於攻擊烏克蘭，但德黑蘭方面否認供應無人機或飛彈。克里姆林宮雖拒絕證實收到伊朗飛彈，但承認與伊朗的合作涉及「最敏感的領域」。

在經濟層面，普廷強調了雙邊經濟聯繫和貿易的重要性，指出大部分貿易都使用兩國貨幣進行。他表示，「無論其他人製造什麼困難，我們都能夠克服並向前邁進」，暗指西方國家對兩國的制裁。

裴澤斯基安則表示，這項條約開啟了雙邊關係的重要新篇章，並強調莫斯科和德黑蘭無需理會「大洋彼岸的國家」的意見。他補充說，這項協議有助於建立多極世界，並希望通過談判結束烏克蘭戰爭。

自烏克蘭戰爭爆發以來，莫斯科已加強與多個對美國持敵對態度國家的聯繫，包括與北韓和白俄羅斯簽署戰略協議，以及與中國簽署夥伴關係協議。在軍事採購方面，俄羅斯過去曾向伊朗供應S-300防空飛彈系統，據伊朗媒體報導，伊朗可能有意購買更先進的S-400系統及俄羅斯戰鬥機。

裴澤斯基安此次訪問莫斯科之際，適逢敘利亞阿薩德政權倒台，以及以色列對黎巴嫩真主黨和加薩走廊哈馬斯等伊朗支持的組織進行軍事打擊之際，敘利亞境內兩個主要俄羅斯軍事設施的未來命運仍不明朗。

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