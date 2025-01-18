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    中國有言論自由？上小紅書問「對習近平有何看法」澳洲男遭封鎖

    澳洲男子帕夫洛說，他透過小紅書發文詢問中國網友對於習近平和其思想有何看法，隨即被官方告知違規後遭永久封鎖，PO文曝光迄今引發大量網友關注和討論。（圖擷自「@DrewPavlou」X、本報合成）

    澳洲男子帕夫洛說，他透過小紅書發文詢問中國網友對於習近平和其思想有何看法，隨即被官方告知違規後遭永久封鎖，PO文曝光迄今引發大量網友關注和討論。（圖擷自「@DrewPavlou」X、本報合成）

    2025/01/18 10:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國法院下令中國影音平台Tiktok在19日前脫離母公司「字節跳動」，否則將遭封殺，引起大量外國用戶轉往「小紅書」（國際版為RedNote）建立帳號發文，對此澳洲男子帕夫洛（Drew Pavlou）說，他透過小紅書發文詢問中國網友，「對於習近平和其思想有何看法？」隨即被官方告知違規後遭永久封鎖，消息曝光引發大量網友關注和討論。

    帕夫洛以批評中國政府和中國共產黨在澳洲影響力聞名，16日早上7時許他在X平台發文提到，透過個人小紅書帳戶發文提問，「你好，我是澳洲人，中國朋友們，你對習近平和習近平的思想有何看法呢？」但過不久就被官方封鎖這則貼文，同時告知「您的筆記存在違反平台規範內容。」

    帕夫洛說，「我感到相當困惑，中國不是說全過程民主，也有言論自由？」、「有任何朋友或中國官方媒體可以解釋一下嗎？」

    帕夫洛同日下午3時許留言補充，個人小紅書帳號已被封鎖，不禁感嘆說「永久終身封鎖，想像一下這樣的生活」。

    PO文曝光迄今超過181萬名網友瀏覽，許多網友紛紛留言表看不同看法，有人說「這在中國太正常了」、「你什麼都可以說，除了CCP（中國共產黨）的真相」，還有網友譏諷「來小紅書，讓你體驗『言論自由』」。

    帕夫洛。（法新社資料照）

    帕夫洛。（法新社資料照）

    帕夫洛透過小紅書發文詢問中國網友，「對於習近平和其思想有何看法？」隨即被官方告知違規後遭永久封鎖，PO文曝光迄今引發大量網友關注和討論。（圖擷自「@DrewPavlou」）

    帕夫洛透過小紅書發文詢問中國網友，「對於習近平和其思想有何看法？」隨即被官方告知違規後遭永久封鎖，PO文曝光迄今引發大量網友關注和討論。（圖擷自「@DrewPavlou」）

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