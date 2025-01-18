美最高法院維持TikTok「不賣就禁」 川普：考慮是否執行

即將上任的美國候任總統川普表示，聯邦最高法院支持國會禁止TikTok的裁決應該受到尊重，但他「需要時間」來決定是否執行該裁決。（法新社檔案照）

2025/01/18 06:33

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國短影音平台TikTok在美國的大限將屆，美國聯邦最高法院17日一致裁定維持「不賣就禁」的法律，認為言論自由的權利必須讓位於對中國控制該應用程式可能構成國家安全風險的擔憂。

即將上任的美國候任總統川普隨即透過自家社群媒體「真實社群」表示，最高院支持國會禁止TikTok的裁決應該受到尊重，但他「需要時間」來決定是否執行該裁決。川普說，「最高院的裁決在意料之中，每個人都必須尊重這一結果。我對TikTok的決定將在不久的將來做出，但我需要時間來審視這個情況。敬請期待！」

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最高院表示，「有充分證據支持」國會對中國可能蒐集美國人資料的擔憂，前述TikTok不賣就禁的法律因而取得正當性。這項法律要求TikTok母公司「字節跳動」必須在1月19日前出售TikTok，否則將面臨下架命運。

拜登政府代表指出，該法律乃基於國家安全的必要，TikTok由中國持續控制，將使外國敵對勢力得以散佈宣傳、秘密操縱平台，以及收集美國人的資料用於間諜或勒索目的。最高院在一份未署名的的意見書中表示，「TikTok的規模以及易受外國敵對勢力控制的特性，加上平台收集的廣泛敏感資料，正當化了為應對政府國家安全關切而採取的差別待遇」。

川普曾承諾拯救TikTok，可能選擇在他上任後暫緩執行新法律。但此舉的影響取決於蘋果公司和Google的回應。根據該法律，這些公司若繼續在其應用程式商片提供TikTok下載，將面臨鉅額罰款。川普的候任國家安全顧問瓦爾茨16日表示，新政府將「採取措施防止TikTok關閉」。但據報導，TikTok可能正準備於19日關閉該平台。

字節跳動始終堅持不考慮出售TikTok，但禁令迫近可能促使該公司重新考慮。彭博報導，中國官員正在評估是否由馬斯克（Elon Musk）收購TikTok的美國業務。不過，任何出售都需要川普同意，他必須判定這類交易是否能夠讓該應用程式擺脫中國的控制。

川普和中國國家主席習近平17日在電話中討論TikTok議題。拜登政府官員則說，在川普就職前，不太可能執行該法律。

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