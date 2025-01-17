川普就職典禮跳脫傳統邀元首 全球右派、民粹人物大集合

川普就職典禮的賓客觀禮台如火如荼搭建中。（美聯社）

2025/01/17 20:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》16日報導，美國總統當選人川普20日就職典禮的觀禮賓客，將意外出現他國國家元首或政府首長身影，匯聚世界各地右派、極右派和民粹主義人士，這在某種意義上揭示川普新政府的政治軌跡，以及川普未來可能傾向採納的意見。

據報導，美國總統就職典禮屬於國內政治事務，傳統上會邀請外國外交官觀禮，而非外國元首和政府首長，但川普顯然不是遵循傳統的總統。他邀請曾與通電話或在佛州海湖莊園會面的外國領袖出席，包括義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。曾被川普稱為「了不起女人」的梅洛尼說，行程允許就會出席典禮；至於米雷伊早在1個月前就表明會共襄盛舉。

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不僅如此，與俄羅斯總統普廷交好、被稱為歐洲政壇「壞孩子」的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也受邀，但他已說不克出席。

另一名受矚的受邀人士則是中國國家主席習近平，準白宮新聞祕書李威特（Karoline Leavitt）說，此舉表明川普「願意與習近平進行公開對話」，但這顯然讓北京措手不及，不光是沒有前例可循，更因北京對於高階領導階層出訪向來提前數月採取軍事式規劃，川普的邀請實屬倉促。因此，習近平最後改派在中國政治層級中僅具象徵性地位的國家副主席韓正代表出席。

川普也邀請各國知名的極右派或民族主義政治人物，包括反歐盟「英國改革黨」黨魁法拉吉（Nigel Farage）、前波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、法國政治名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）及比利時「弗拉芒利益黨」主席格林肯（Tom Van Grieken）等人。相較之下，代表中間派主流的政治人物顯然被邊緣化，例如歐盟執委會主席馮德萊恩就未受邀。

川普的盟友也向德國極右派「另類選擇黨」（AfD）總理候選人韋德爾（Alice Weidel）發出邀請，但她稱由於2月大選前競選行程繁忙，將不克出席。該黨隨後宣布，將由共同黨魁克魯帕拉（Tino Chrupalla）代為出席。此舉表明，川普政府將積極支持德國極右派勢力，儘管民調顯示下屆德國聯合政府將由保守派主導。

西班牙極端民族主義「民聲黨」（Vox）領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal），則以「歐洲愛國者黨」主席身分受邀，該黨成員來自11個歐盟國家，在歐洲議會佔據86席。葡萄牙的民粹主義政黨「夠了」（Chega）黨魁溫杜拉（Andre Ventura）也在賓客之列。

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