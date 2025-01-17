以哈達成停火協議！33名以色列人質最快1/19獲釋

以色列軍事總部外，一名手持紅色氣球的婦女走過寫著「立即帶他們回家」的橫幅，呼籲釋放在2023年10月7日被哈馬斯綁架的以色列人質。（歐新社）

2025/01/17 21:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與哈瑪斯（Hamas）近日達成停火協議，以色列安全內閣預計今（17日）召開會議，討論並決定是否批准該協議。以色列總理辦公室（PMO）聲明表示，若內閣和政府通過協議，人質釋放可能會依計劃於當地時間週日展開，並持續六週；哈瑪斯將釋放33名遭劫持的以色列人質，以色列則釋放數百名巴勒斯坦囚犯。

根據《CNN》 報導指出，前年10月7日，哈瑪斯越界攻擊以色列並劫持人質後，以色列和哈瑪斯的衝突持續升級，局勢更加緊張。此次停火協議由卡達（Qatar）居中調解，哈瑪斯與以色列於週三在卡達首都多哈（Doha）達成共識，目前正等待以色列內閣的最終批准，為持續多時的暴力衝突帶來了一線希望。

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此外，伊朗對停火協議表達支持，稱這是哈瑪斯的勝利。伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）與哈瑪斯高層通話時表示，哈瑪斯的「堅持」迫使以色列接受停火和人質交換；與此同時，哈瑪斯也感謝伊朗在衝突期間的援助，認為這次停火協議能達成，與伊朗的支持密不可分。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則透露，首批人質名單中包括兩名法籍以色列人，他也承諾法國政府會盡全力協助這些人質與家人團聚。

此次停火協議的達成，或將為長期陷入衝突的加薩帶來一絲喘息機會，但各方對協議的實施細節，仍存在高度關注與不確定性，這次停火協議能否順利執行，將成為國際社會關注焦點。

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