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    日本櫻島火山今年第11次噴發！近期地質活動頻繁 居民演練防災

    日本鹿兒島縣櫻島火山今（17）日上午發生今年第11次噴發，來自南岳山頂火口的噴發活動共計6次，噴發煙柱最高達火口上方1000公尺。（圖擷取自X/@MBC_newsnow）

    日本鹿兒島縣櫻島火山今（17）日上午發生今年第11次噴發，來自南岳山頂火口的噴發活動共計6次，噴發煙柱最高達火口上方1000公尺。（圖擷取自X/@MBC_newsnow）

    2025/01/17 16:46

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣櫻島火山今（17）日上午發生今年第11次噴發，來自南岳山頂火口的噴發活動共計6次，噴發煙柱最高達火口上方1000公尺，並往東南方向擴散。

    《南日本放送》報導，據觀測，本次噴發產生大量火山噴發碎屑，噴石飛散距離達800至1100公尺。當局已發布噴火警戒等級3，並持續實施登山管制措施。

    去年10月18日，櫻島火山曾發生大規模噴發，當時煙柱高度達火口上方4000公尺。因應火山活動頻繁，今年1月初當地已進行防災演練，約1500位居民參與疏散避難訓練。

    值得注意的是，日本九州地區近期地質活動頻繁，本次櫻島火山噴發前4天，宮崎縣日向灘才發生規模6.6地震。當局呼籲民眾持續關注火山動態及相關防災資訊。

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