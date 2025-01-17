馬斯克顧人怨 英德逾半民眾喊話政府「忽視他」

馬斯克近來對英國和德國國內政治的評論，令兩國多數民眾極為反感。（法新社）

2025/01/17 16:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球首富兼美國候任總統川普的盟友馬斯克，近期對英國和德國國內政治多番指教，引起兩國政府反擊。民調業者「輿觀」最新調查顯示，兩國民眾對馬斯克的行為非常反感，約半數認為政府「最好忽視他」。

英國《衛報》指出，這項針對英德兩國各2200多人的調查顯示，兩國各只有13％的受訪者「可以接受」馬斯克對本國政治的干預，但英國有68％、德國有73％表明「不可接受」，其中大多數人也認為馬斯克干預美國政治是不可接受的。

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調查還發現，兩國約54％的受訪者認為，本國政府與馬斯克建立良好關係「並不重要」，約50％的受訪者認為「最好忽視他」。

當被問及這位億萬富翁對英國和德國的政治和面臨的問題了解程度如何時，受訪者的態度同樣嚴厲，各只有約5分之1的人表示馬斯克了解「很多」或「相當多」，63％的人認為他「了解不多」或「什麼都不懂」。

在德國聯邦選舉前幾週，馬斯克在自家社群平台Ｘ發文表示，只有極右派「另類選擇黨」（AfD）才能「拯救德國」。他隨後又在專欄文章中表示，稱呼AfD是「極端」政黨是「明顯錯誤」。

馬斯克還訕笑現任總理蕭茲是「無能的傻瓜」，總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）是「反民主暴君」，但同時給予另類選擇黨（AfD）總理候選人韋德爾（Alice Weidel）高度肯定，稱她是「領先候選人」。

與此同時，馬斯克將英國描述為「專制的警察國家」，稱現任首相施凱爾因對極右動亂者的司法歧視指控而成為「雙層凱爾」（two-tier Keir），並將新的農業遺產稅描述為英國「完全史達林化」。

馬斯克還呼籲英王查爾斯三世解散國會，並指責施凱爾是「強姦英國的同謀」。

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