南韓執政黨人士：第一夫人金建希幾乎無法進食 靠藥物支撐

據總統府相關人員透露，在尹錫悅被逮捕前，金建希的健康狀況已明顯惡化，出現憔悴及白髮增多等情況。（法新社）

2025/01/17 16:28

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅被逮捕後，第一夫人金建希的處境與健康狀況引發各界關注。據總統府相關人員透露，在尹錫悅被逮捕前，金建希的健康狀況已明顯惡化，出現憔悴及白髮增多等情況。執政黨人士透露，金建希幾乎無法進食，純粹靠藥物支撐。儘管如此，金建希仍向周圍職員表示自己狀況良好。

據韓媒《中央日報》報導，總統府相關人員表示，尹錫悅被帶走前曾兩度探視金建希，一次是擔心其健康狀況無法負擔，另一次則被形容為「道別性質的會面」。尹錫悅所屬的國民力量黨某議員指出，尹錫悅當時只為了關心金建希，未處理其他事務。據了解，金建希也曾就法律程序及如何應對檢方的調查詢問律師。

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目前，金建希仍獨自留在官邸。在憲法法庭對尹錫悅的彈劾案做出裁決之前，金建希的警衛工作仍將持續。

在尹錫悅被捕後，在野黨加強對金建希的批評，民主黨議員朴智元指出金建希應對尹錫悅目前的處境負責，並主張予以逮捕；同黨議員朴柱民則呼籲檢方傳喚金建希或禁止出境。

執政黨相關人士則表示，檢方已就金建希涉及的名牌包和汽車股價操縱案做出無嫌疑結論。

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