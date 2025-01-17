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    美前副總統彭斯訪台 重申美國不會放棄太平洋盟友

    美前副總統彭斯17日在台北出席論壇並發表演說。（法新社）

    美前副總統彭斯17日在台北出席論壇並發表演說。（法新社）

    2025/01/17 15:17

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前副總統彭斯17日在台北表示，美國不會放棄太平洋盟友，即將上任的川普政府應重申美國為台灣提供自衛協助的承諾。

    《路透》報導，在川普首任總統任內擔任副手的彭斯16日首次訪問台灣。彭斯表示，他為印太地區有一個和平的未來祈禱，「我堅信，美國永遠不會拋棄太平洋的盟友，我也呼籲華盛頓新政府及世界各地熱愛自由的國家，緊急重申我們的承諾，為台灣提供捍衛自我及自由所需的支持」。

    彭斯繼續提到，除了軍事支持外，川普新政府還應該開始與台灣進行自由貿易協定談判，這是台灣政府長期以來一直尋求的雙邊協議。

    彭斯補充道，美國共和、民主兩黨達成廣泛共識，即中國是美國及其盟友本世紀面臨的最大戰略和經濟威脅，「雖然近年來美國對中國的看法發生很大變化，但我可以向你們保證，有一件事沒有改變，那就是美國人民對台灣人民的深深尊重和支持」。

    在「川普－彭斯」時代，美國為台灣提供強而有力支持，包括使軍售正常化。然而，即將回鍋白宮的川普在去年競選期間，多次指責台灣竊取美國半導體製造生意，還呼籲台灣針對美國提供防衛支持「付費」，讓台灣方面深感不安。

    美國《國會山莊報》稍早指出，彭斯此行是受民間組織邀請，先訪問香港再訪台。彭斯17日將與科技界領袖會面，並出席台北賓館舉行的晚宴。消息人士指出，彭斯決定增加台北行是為了「親眼了解情況」，並提醒台灣人民，美國是台灣的盟友，不會允許香港發生的事情在台灣重演。

    彭斯也預計與總統賴清德、副總統蕭美琴會晤。

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