日本廣島驚傳山林大火 自衛隊認爆破訓練釀禍

日本江田島市今日稍早傳出山林火災。（圖擷取自 X ）

2025/01/17 14:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本廣島縣江田島市今日稍早傳出山崙火災，目前當局已出動19台消防車、直升機與人力滅火，但火勢截至當地時間下午2時前尚未被完全撲滅，至今也未傳出人員傷亡的消息。

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綜合外媒報導，日本廣島縣江田島市警消在當地時間17日上午9時40分獲報，江田島町大須、津久茂一帶出現山林火災，目前火勢仍在延燒中，所幸無人傷亡。

海上自衛隊第一術科學校出面承認，上午9時30分在距離火災現場西北3公里處的長濱射擊場進行使用少量炸藥模擬清除水雷的爆破訓練，爆炸火焰可能蔓延到山林因而引發火災。

江田島市當局表示，已經疏散火災現場南側的老人安養中心的150名長者，並在江田島町的宮之原交流廣場開設避難所供當地居民前往避難，而警方與相關部門正在調查火災發生原因。

當地消防部門出動直升機滅火。（圖擷取自 X ）

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