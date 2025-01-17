畫面曝光！美國八旬婦領完彩券獎金 一走出店外馬上被搶

美國佛州83歲婦人本月15日於超商領取中獎彩券200美元（約新台幣6596元）獎金，孰料剛走出店門外就被1名男子搶劫和毆打，嫌犯搶到手後就立刻逃逸。（圖擷自「Orange County Sheriff's Office, Florida」臉書粉專、本報合成）

2025/01/17 15:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一名83歲婦人本月15日於超商領取中獎彩券200美元（約新台幣6596元）獎金，孰料剛走出店門外就被1名男子搶劫和毆打，搶到手就立刻逃逸，警方隔日順利逮捕嫌犯，搶劫畫面曝光後引外界矚目。

綜合外媒報導，橘郡治安官辦公室16日清晨5時許透過臉書粉專發文，文中公開影像可見，婦人當地時間15日甫在商店領取彩券獎金，走出店門剛打開車門，後方突然有1名橘色衣服男子衝上前搶劫，婦人試圖轉身保護現金卻被粗爆摔倒在地，疑似店家老闆見狀急上前壓制嫌犯未果，男子趁機掙脫並搶走婦人手中約200美元現金後逃逸，希望民眾有任何線索予以協助。

橘郡治安官辦公室16日晚間表示，透過居民協助後警方鎖定一名叫作弗勒里（Diego Stalin Tavarez Fleury）的男子涉案，並在同日稍早已將人逮捕，弗勒里被指控搶劫、突然搶奪、毆打65歲以上長者等罪名。

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