為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    畫面曝光！美國八旬婦領完彩券獎金 一走出店外馬上被搶

    美國佛州83歲婦人本月15日於超商領取中獎彩券200美元（約新台幣6596元）獎金，孰料剛走出店門外就被1名男子搶劫和毆打，嫌犯搶到手後就立刻逃逸。（圖擷自「Orange County Sheriff's Office, Florida」臉書粉專、本報合成）

    美國佛州83歲婦人本月15日於超商領取中獎彩券200美元（約新台幣6596元）獎金，孰料剛走出店門外就被1名男子搶劫和毆打，嫌犯搶到手後就立刻逃逸。（圖擷自「Orange County Sheriff's Office, Florida」臉書粉專、本報合成）

    2025/01/17 15:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一名83歲婦人本月15日於超商領取中獎彩券200美元（約新台幣6596元）獎金，孰料剛走出店門外就被1名男子搶劫和毆打，搶到手就立刻逃逸，警方隔日順利逮捕嫌犯，搶劫畫面曝光後引外界矚目。

    綜合外媒報導，橘郡治安官辦公室16日清晨5時許透過臉書粉專發文，文中公開影像可見，婦人當地時間15日甫在商店領取彩券獎金，走出店門剛打開車門，後方突然有1名橘色衣服男子衝上前搶劫，婦人試圖轉身保護現金卻被粗爆摔倒在地，疑似店家老闆見狀急上前壓制嫌犯未果，男子趁機掙脫並搶走婦人手中約200美元現金後逃逸，希望民眾有任何線索予以協助。

    橘郡治安官辦公室16日晚間表示，透過居民協助後警方鎖定一名叫作弗勒里（Diego Stalin Tavarez Fleury）的男子涉案，並在同日稍早已將人逮捕，弗勒里被指控搶劫、突然搶奪、毆打65歲以上長者等罪名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播