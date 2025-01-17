澳洲網紅驚曝虐嬰醜聞！涉嫌下藥詐捐 1歲女兒痛苦成募款工具

澳洲警方日前逮捕一名34歲女網紅，指控她涉嫌多次對自己1歲大的女兒下藥，以此記錄女兒罹患絕症、對抗病痛的心路歷程，並藉此詐取網路募款。（圖擷取自昆士蘭警察新聞網）

2025/01/17 11:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲警方日前逮捕一名34歲女網紅，指控她涉嫌多次對自己1歲大的女兒下藥，以此記錄女兒罹患絕症、對抗病痛的心路歷程，並藉此詐取網路募款；據警方調查，該女子不僅未經醫療許可給予幼女多種未經授權的處方藥和藥局藥品，更在孩子承受極度痛苦時拍攝影片上傳網路，藉以獲取捐款及增加追蹤者。

綜合外媒報導，這起案件發生在去年8月至10月期間。該名女子利用社群媒體平台宣稱記錄女兒與絕症對抗的過程，實則暗中對女兒下藥。警方指出，嫌犯為了掩飾行徑，甚至使用家中其他成員的剩餘藥物。

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事件在2024年10月15日曝光，當時這名女嬰因嚴重的身心痛苦被送往醫院治療。醫生發現女嬰情況異常後立即通報警方，經過3個月調查，今年1月的藥物檢測結果呈陽性反應，證實女嬰體內確實存在未經授權的藥物。

調查也發現，這名女子透過募款平台GoFundMe詐騙超過6萬澳幣（約新台幣122萬）的捐款。GoFundMe平台表示正在協助警方調查，並著手退還所有捐款。

警方強調，「沒有任何理由可以傷害兒童，特別是像這樣依賴他人照顧和生存的1歲嬰兒」。目前這名女嬰已獲得妥善安置，警方表示孩子「安全且狀況良好」。警方也承諾將盡一切努力確保兒童遠離傷害，並讓任何傷害兒童的犯罪者受到法律制裁。

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