SpaceX星艦試飛失敗！發射8分鐘後失聯解體 馬斯克點出致命原因

馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）的星艦火箭在德州進行第七次試飛時發生意外，太空船部分在發射約8分鐘後失去聯繫並解體。（歐新社）

2025/01/17 10:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）的星艦火箭在德州進行第七次試飛時發生意外，太空船部分在發射約8分鐘後失去聯繫並解體。這次試飛原計畫測試火箭接近軌道速度的能力，並首度嘗試在太空中模擬部署10個衛星，最終預定在發射1小時後於印度洋進行受控濺落。

綜合外媒報導，SpaceX通訊經理Dan Huot證實，任務控制中心在發射後約8分鐘完全失去與星艦的通訊聯繫。SpaceX執行長馬斯克初步評估指出，事故可能是由於液態氧燃料內部洩漏導致壓力升高，最終造成火箭「快速非計劃解體」。

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儘管太空船部分失利，但此次試飛仍有重要突破。火箭下半部的超級重型推進器（Super Heavy booster）在發射約7分鐘後，成功使用巨大機械手臂返回發射台，完成回收任務。值得注意的是，此次任務使用了新一代升級版的太空船，也是自2023年11月以來最短的一次測試飛行。

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，事故發生時曾短暫調整碎片墜落區域附近的航班路線，目前已恢復正常運作。FAA可能會就此展開調查，並評估是否有碎片落在預定危險區域之外。

面對這次失敗，馬斯克表示已有改良版太空船和推進器待命，預計下次發射不會延後到下個月之後。這次事件發生的前一天，競爭對手亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）剛剛首度成功將其「新葛倫號」（New Glenn）送入軌道，為商業太空競賽增添新變數。

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