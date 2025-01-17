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    中國食安風波！學餐員工腳踩食材被辭退 校長也被免職

    中國江西1所中學14日爆出食安風波，食堂員工竟穿鞋踩進裝有食材的塑膠桶，反覆踐踏。（圖擷自網路）

    中國江西1所中學14日爆出食安風波，食堂員工竟穿鞋踩進裝有食材的塑膠桶，反覆踐踏。（圖擷自網路）

    2025/01/17 09:53

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江西一所中學日前爆出食安風波，學生食堂員工竟穿鞋踩進裝有食材的塑膠桶，反覆踐踏。有關當局15日通報，涉案員工已被辭退，該校校長也被免職。

    中國網路流傳的影片顯示，江西省「新餘市第十六中學」的食堂內，一名身穿食堂制服的員工，竟將穿著防水靴的右腳踩進裝有食材的塑膠桶中，反覆踩踏食材。

    影片在網路上引起眾怒，中國網民紛紛指責學校失職，「孩子天天吃這些被腳洗過的食物？簡直不拿學生的健康當回事。」

    新餘市渝水區教體局15日發布通報稱，已會同相關部門赴現場進行調查處理，並證實影片內容屬實。

    通報稱，已對簡姓食堂工作人員予以辭退；對劉姓學校校長、付姓總務處主任予以免職。後續將根據調查情況依法對相關負責人員進行進一步處置。

    渝水區教體局強調，「接下來將舉一反三，確實加強校園食品安全管理，對違反食品安全法律法規的行為，一律嚴肅處理，絕不姑息。」

    中媒《網易新聞》報導，據悉簡姓員工踩的是「生薑」，有中國網友表示，「因為生薑很難清洗，我家人有時候也是這麽幹。」

    涉案食堂員工穿鞋踩進裝有食材的塑膠桶後，竟繼續進行烹煮。（圖擷自網路）

    涉案食堂員工穿鞋踩進裝有食材的塑膠桶後，竟繼續進行烹煮。（圖擷自網路）

    中國江西省新餘市第十六中學。（圖擷自網路）

    中國江西省新餘市第十六中學。（圖擷自網路）

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