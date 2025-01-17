非拜登獨攬！以哈停火 川普特使是關鍵

美國候任總統川普內定的中東特使魏科夫（圖）參與談判，終於促成以色列和哈瑪斯停火。（美聯社檔案照）

2025/01/17 00:21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕交戰逾15個月的以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，15日達成停火協議，以國總理納坦雅胡特別感謝即將卸任的美國總統拜登，及候任總統川普牽成。對此，2人一致自認功不可沒，川普甚至趕在白宮正式宣布前，搶先透過社群媒體放送消息，聲稱「這項史詩般的停火協議」只在他贏得大選的情況下才能實現，強調上任後將「繼續與以色列和我方盟國密切合作」，以確保哈瑪斯控制的加薩走廊「永遠不會再次成為恐怖分子的避風港」。

川普自詡為停火協議背後的推動力量，「它向全世界發出信號，表明我的政府將尋求和平並談判協議，以確保所有美國人和我方盟友的安全」，「我很高興美國和以色列人質將返回家園，與家人和親人團聚」。

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川普「付慘痛代價」有作用

美聯社指出，以哈停火談判此前延宕數月，一度接近成功又破局，最終確實在拜登政府讓川普內定的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）參與協商後，才有所斬獲，呼應川普此前揚言：若停火協議在他就職前尚未出爐，將「付出慘痛代價」。

不過，拜登也強調，協議是在他去年5月底制定的計畫「精確輪廓」下達成，他「從未停止」為這項外交目標努力，「這不僅是哈瑪斯承受的極端壓力，以及黎巴嫩停火和伊朗實力被削弱後，區域情勢發生變化的結果，也是美國頑強而艱苦外交的結果。」

英國《金融時報》16日報導，魏科夫和拜登的中東高級顧問麥格克（Brett McGurk）一起參加談判，會談持續到15日凌晨。2人和參與調停的埃及、卡達官員及以國談判代表，在卡達首都杜哈一棟大樓的某一樓層，哈瑪斯代表則在不同樓層。拜登和川普皆對停火協議做出貢獻：前者屢敗屢戰，持續推動談判，但川普威脅哈瑪斯、透過魏科夫「哄騙」納坦雅胡等各種努力，也值得嘉許。

美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴美國有線電視新聞網（CNN），麥格克與魏科夫「每天多次交談，魏科夫實際上協助敲定部分細節，雙方協調順暢」。

匿名拜登政府高層官員指出，拜登和川普之間幾乎不存在好感，但麥格克與魏科夫合作愉快，這種組合是達成協議的決定性因素，「我認為，這幾乎是史無前例。這是一次極具建設性、非常富有成果的合作。」

美國總統拜登的中東高級顧問麥格克（圖），與川普內定的中東特使合作，促成以哈停火。（美聯社檔案照）

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