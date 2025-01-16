川普回鍋 「人權觀察」示警：人權遭侵犯恐再現

華府國會山莊西側全景圖，總統當選人川普20日將在此舉行就職典禮，準備工作進行中。（路透）

2025/01/16 23:41

〔編譯張沛元／綜合報導〕人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）16日警告，美國總統當選人川普即將重新執政，恐重蹈其第一任期時侵犯人權的覆轍，讓本就搖搖欲墜的國際組織承受更大壓力。

該組織在500頁的年度報告中指出，川普回鍋「不僅威脅美國國內人權，也會透過委任與疏漏，來影響海外人權受到的尊重」。

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該組織擔心，川普再度上台後會「重覆甚至放大其第一任期的嚴重侵權情事」，並警告說，川普再次對少數群體的權利、國際法以及多邊組織開嗆，恐令全球的「非自由領導人」膽大妄為到起而效尤。

「人權觀察」負責人哈山（Tirana Hassan）說，美國若在川普第二任期退出多邊組織，將形成「一個真正的真空」，而該真空將由中國等機會主義行為者填補，以推進其「反人權議題」。

該年度報告還說，從加薩、蘇丹、海地到烏克蘭，2024年的人權侵犯情事已達「最極端程度」；全球選舉與致命衝突，挑戰民主制度的誠信以及人權與人道法律的原則，但許多政府未能通過這項考驗。

報告中說，這些衝突與其他人道危機的特徵，在於「許多政府怯懦地不願意挺身對抗苦難與虐待」，暴露出「本應保護平民的國際規範已磨損，以及違反規範導致慘重人命損失」。

該組織除了批評俄羅斯與馬利等獨裁政府違反民主規範，也怒轟自由民主國家，斥之為「並非總是可靠的國內外人權捍衛者」。

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