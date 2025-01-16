義大利男模海泳被章魚「深情纏繞」！網笑翻：愛情來得太突然

義大利男模科拉在東非塞席爾群島度假游泳時，意外成為一隻「深情」章魚的目標。（圖擷取自IG）

2025/01/16 23:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利男模科拉（Federico Cola）在東非塞席爾群島度假游泳時，意外成為「深情」章魚的目標，上演了一場別開生面的邂逅。影片曝光引發網友熱議，也引起章魚保護組織的關注解釋說，這行為其實是典型的「生命終期表現」。

《紐約郵報》報導，帥模科拉到塞席爾度假，在印度洋清澈的海水拍攝游泳影片時，一隻章魚突然游向他，迅速纏繞在他的雙腿上，彷彿對這位型男一見鍾情。科拉在IG分享這段奇遇，幽默寫道：「今年的第一個魔法驚喜，我找到了我的愛（其實是她找上我）哈哈！」

請繼續往下閱讀...

影片中可見，章魚不僅緊貼科拉的腿部，還爬上他背部，似乎不願放手。科拉雖顯得有些意外，但依然溫柔將牠抱出水面，用水潑灑並輕撫牠，展現對這位特別「追求者」的友善態度。

影片引發網友熱烈回應，許多人被兩人的「甜蜜互動」逗樂，「她真的愛上你了！」、「那章魚知道自己在做什麼，快找間房間吧！」、「愛情來得太突然」、「換作是我可能嚇死了」。

然而，這段有趣互動並非全然獲得正面評價。專注於章魚保護的組織「Octonation」指責科拉對章魚的行為「過於粗暴且不恰當」，進一步引發網友間的激烈爭論。科拉與該組織在留言區展開了短暫的口水戰，最終雙方私下溝通後達成和解。

事後，Octonation發表聲明，澄清這隻章魚可能正處於「衰老期」，行為是典型的「生命終期表現」。Octonation也對最初的誤會向科拉致歉。科拉則回應，「很高興你們看完整段影片後，理解這是個非凡的事件。我只是想讓大家知道，我們可以愛這種特別的動物。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法