私訊後再通電 丹麥總理證實：川普欲取得格陵蘭是認真的

丹麥總理佛瑞德里克森（右）和美國總統當選人川普（左）15日通電話談格陵蘭問題。（法新社）

2025/01/16 20:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統當選人川普上任倒數之際，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）近日積極就格陵蘭問題，與川普溝通，15日與川普通電話，表示只有格陵蘭可決定其未來。她說，從這通電話證實，川普對格陵蘭有極大興趣，「沒有理由」認為他欲取得該地並非認真的。

這是佛瑞德里克森繼日前透過川普幕僚，私下向川普傳達，願意討論擴大美國在該島駐軍後，針對格陵蘭問題所採取的進一步動作，也是自從川普當選後，多次表明有意拿下格陵蘭，甚至不排除以武力手段達成此目的，兩人首次通電話。

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《政客（Politico）》網站歐洲版和丹麥版《Local》16日報導，根據丹麥總理辦公室在兩人通話後發布的新聞稿，佛瑞德里克森在電話中向川普重申，格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）所說，「格陵蘭是非賣品」的立場。

佛瑞德里克森另外在丹麥媒體TV2訪問中指出，這通電話「證實了」美國對格陵蘭有極大興趣。她說，「毫無疑問，（川普）對格陵蘭和周邊地區有極大興趣」，她也相信川普所表達的立場，而且川普是認真的，「根據我今天進行的這場對話，沒有理由相信，認真程度不會比我們從公開討論中所聽到的還低」。

兩人的電話會談約45分鐘，未能就格陵蘭問題達成結論，僅同意持續對話。川普未公開談論這通電話會談，而是在社群媒體轉貼一篇2019年民調結果，當中顯示68%的格陵蘭人支持脫離丹麥獨立。

佛瑞德里克森還向川普強調「強化北極安全的重要性」，表示丹麥對於美國增加在格陵蘭軍事部署持開放態度。她並提醒，丹麥與美國雙邊、以及更廣泛的美國與歐盟之間強勁的貿易關係，丹麥企業有助於美國經濟和就業成長，美歐在促進雙邊貿易上都有共同利益。此外，兩人也談到烏俄戰爭、中東現況，以及與中國的關係。

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