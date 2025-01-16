為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    私訊後再通電 丹麥總理證實：川普欲取得格陵蘭是認真的

    丹麥總理佛瑞德里克森（右）和美國總統當選人川普（左）15日通電話談格陵蘭問題。（法新社）

    丹麥總理佛瑞德里克森（右）和美國總統當選人川普（左）15日通電話談格陵蘭問題。（法新社）

    2025/01/16 20:44

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統當選人川普上任倒數之際，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）近日積極就格陵蘭問題，與川普溝通，15日與川普通電話，表示只有格陵蘭可決定其未來。她說，從這通電話證實，川普對格陵蘭有極大興趣，「沒有理由」認為他欲取得該地並非認真的。

    這是佛瑞德里克森繼日前透過川普幕僚，私下向川普傳達，願意討論擴大美國在該島駐軍後，針對格陵蘭問題所採取的進一步動作，也是自從川普當選後，多次表明有意拿下格陵蘭，甚至不排除以武力手段達成此目的，兩人首次通電話。

    《政客（Politico）》網站歐洲版和丹麥版《Local》16日報導，根據丹麥總理辦公室在兩人通話後發布的新聞稿，佛瑞德里克森在電話中向川普重申，格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）所說，「格陵蘭是非賣品」的立場。

    佛瑞德里克森另外在丹麥媒體TV2訪問中指出，這通電話「證實了」美國對格陵蘭有極大興趣。她說，「毫無疑問，（川普）對格陵蘭和周邊地區有極大興趣」，她也相信川普所表達的立場，而且川普是認真的，「根據我今天進行的這場對話，沒有理由相信，認真程度不會比我們從公開討論中所聽到的還低」。

    兩人的電話會談約45分鐘，未能就格陵蘭問題達成結論，僅同意持續對話。川普未公開談論這通電話會談，而是在社群媒體轉貼一篇2019年民調結果，當中顯示68%的格陵蘭人支持脫離丹麥獨立。

    佛瑞德里克森還向川普強調「強化北極安全的重要性」，表示丹麥對於美國增加在格陵蘭軍事部署持開放態度。她並提醒，丹麥與美國雙邊、以及更廣泛的美國與歐盟之間強勁的貿易關係，丹麥企業有助於美國經濟和就業成長，美歐在促進雙邊貿易上都有共同利益。此外，兩人也談到烏俄戰爭、中東現況，以及與中國的關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播