英國首相驚險訪基輔！爆炸聲中簽署「百年夥伴協議」

英國首相施凱爾（左）和烏克蘭總統澤倫斯基，16日在基輔向烏克蘭陣亡將士紀念牆獻花致敬。（路透）

2025/01/16 20:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國首相施凱爾（Keir Starmer）16日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基簽署「百年夥伴關係」安全協議，旨在深化雙方在國防、安全、能源及貿易等領域的合作，提升烏克蘭抵禦俄羅斯威脅的能力。施凱爾到訪之際，基輔響起空襲警報，俄羅斯無人機襲擊市中心，凸顯烏克蘭面臨的嚴峻安全局勢，也使此協議更顯重要性。

據《法新社》報導，烏克蘭空軍擊落了34架俄羅斯無人機，包括多架伊朗製「見證者」（Shahed）型無人機。儘管基輔防空系統成功防禦大部分攻擊，烏南赫爾松（Kherson）地區仍有平民在夜間遭無人機襲擊身亡，一名92歲婦人也在邊境村莊受傷。

請繼續往下閱讀...

「百年夥伴關係」協議標誌著英國對烏克蘭的堅定支持。根據協議，英烏將加強國防安全、科技貿易等領域合作。英國將協助烏克蘭提升波羅的海、黑海及亞速海的海上安全，應對俄羅斯軍事威脅；並涵蓋無人機防禦、先進軍事技術合作及監控系統建設，防止俄羅斯從佔領區非法輸出烏克蘭穀物。英國還宣布將額外提供4000萬英鎊（約新台幣16億元），支援烏克蘭戰後重建。施凱爾強調，普廷試圖孤立烏克蘭的企圖，對俄羅斯而言是一大戰略敗筆。

自2014年俄羅斯吞併克里米亞以及2022年全面入侵烏克蘭以來，英國已為烏克蘭提供超過128億英鎊（約新台幣5141億元）的軍事和人道援助，並在英國本土訓練超過5萬名烏克蘭士兵。然而，與美國相比，英國的角色仍然有限。即將上任的美國總統川普對烏克蘭的政策充滿不確定性，曾對美國援烏的龐大開支表示疑慮，並主張應透過外交途徑盡快結束戰爭，甚至曾表示可能與俄羅斯總統普廷會面。

俄軍近期在烏東頓內茨克及北部哈爾科夫取得進展，可能威脅烏克蘭補給線，並對基輔等關鍵城市構成更大風險。澤倫斯基強調，任何和平談判都必須包含有效的安全保證，確保烏克蘭免受未來俄羅斯的侵略。澤倫斯基與施凱爾討論了在烏克蘭駐軍監督停火協議的可能性，此構想最初由法國總統馬克宏提出，並被烏克蘭視為加入北約的前提。儘管如此，該提案在國際間引發激烈爭議。

關於烏克蘭加入北約問題，澤倫斯基堅持任何相關提案都應明訂加入時程，儘管北約32個成員國已表示烏克蘭終將加入，但前提是戰爭結束後，並且即將上任的川普則對普廷反對烏克蘭加入北約的立場表示同情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法