菲中召開「南海磋商會議」 同意爭議之際仍可合作

2025/01/16 22:10

〔中央社〕菲律賓和中國今天在南海雙邊磋商機制(BCM)下召開會議,同意在陷於南海爭議之際,仍可推動合作。

菲律賓外交部今天傍晚發布新聞稿,兩國在南海雙邊磋商機制之下召開第10次會議,由菲律賓外交部次長拉薩洛(Maria Theresa Lazaro)與中國外交部副部長陳曉東分別率團與會。

兩人就南海局勢與其他雙邊議題進行「坦誠且具建設性」的討論。

拉薩洛表示,菲方相信,即使面對未能解決的挑戰及歧見,兩國在南海議題上仍有「外交與實際合作空間」。她並重申,菲律賓強調應透過對話與外交,以和平方式處理爭議。

這次的會議發生在菲律賓指控中國海警船不斷在菲律賓海域進行「侵犯式巡邏」之際。

菲律賓軍方與海岸防衛隊近日聲稱,排水量1萬2000噸、有「怪物」之稱的中國5901號海警船,巡航至距三描禮士省(Zambales)海岸線僅約77海里的海域,意圖造成新的現狀。

新聞稿稱,菲方就中國海警船的行為表達「嚴重關切」,斥其不符合「聯合國海洋法公約」(UNCLOS)以及「菲律賓海域法」(Philippine Maritime Zones Act)。

菲中雙方也同意在不損害各自國家立場的前提下,繼續執行馬德雷山號(BRP Sierra Madre)軍艦的輪調與運補任務(RORE)臨時性協議。

馬德雷山號(Sierra Madre)是一艘由菲律賓拖到仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)擱淺、用以宣示主權的老舊登陸艦,中國不時阻止菲方向艦上駐軍運捕。

去年6月,雙方衝突造成數名菲方海軍人員受傷,其中一人斷指。為降低緊張,兩國外交部於去年7月就馬德雷山號補給事務達成「臨時性安排協議」,此後菲方4度順利完成運補任務。

在這場會議上,菲、中外交官員也同意重啟海巡合作平台,以海洋氣象學作為可合作的領域之一。

下一場BCM會議將在菲律賓舉行,日期暫未公布。

另一方面,中國外交部也發布新聞稿稱,中、菲雙方重申維護南海和平穩定的重要性,認為這符合包括中菲在內的地區國家共同利益,同意加強涉海對話溝通聯繫,妥善處理海上矛盾分歧,繼續推進海警、海洋科技與環保等各領域涉海務實合作。

I had frank and constructive discussions with Vice Minister Chen Xiaodong at the 10th Philippines-China Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea (BCM). I underscored that President Marcos has stressed the Philippines’ commitment to dialogue and diplomacy. pic.twitter.com/oaA3eIXadS