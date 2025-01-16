英法期待烏俄和談 研議維和部隊助烏守1300公里邊界

2015年，法軍與英軍士兵於法國東部一場軍演合影。據《每日電訊報》報導，英法正研議派遣維和部隊至烏克蘭。（法新社檔案照）

2025/01/16 19:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲大國持續力挺烏克蘭，《每日電訊報》15日報導，英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正在研議，在烏俄達成和平協議後，派遣英法維和部隊進駐烏克蘭。此舉凸顯在美國總統當選人川普可能改變對烏政策之際，歐洲意圖扮演更重要角色。

馬克宏是這項倡議的主要推手，已分別與烏克蘭總統澤倫斯基）及波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）討論相關計畫。雖然英法兩國官方對於施凱爾與馬克宏上週在英國首相鄉間官邸契克斯莊園（Chequers）的會談內容保持低調，但多位英國政府官員透露，施凱爾對此構想持審慎態度。消息人士指出，「我們必須評估能提供什麼支援、願意提供什麼支援，以及部隊可能面臨的威脅與情勢升高風險」。

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此一討論正值關鍵時刻。川普預計下週就任美國總統，雖已不再堅持「上任首日終結戰爭」的競選承諾，但仍設定在半年內促成烏俄和談。歐洲領袖正積極研議如何在美國政策可能轉向之際，持續支持烏克蘭的主權完整。

根據《每日電訊報》披露的細節，歐方考慮的維和方案包括在烏俄新邊界建立非軍事化緩衝區，由西方部隊駐守全長約1300公里的邊界線。由於川普一向反對海外派兵，且批評對烏克蘭的軍援，英方官員研判美軍參與可能性極低，因此馬克宏積極推動由歐洲盟國主導。

澤倫斯基本週透過社群媒體證實，已與馬克宏討論「法國提出的派遣軍事部隊倡議」，並研議「具體執行步驟、擴大規模的可能性，以及其他國家的參與」。

不過，此一構想仍面臨諸多挑戰。英國軍方已警告目前兵力吃緊，若派遣數千名部隊將加重國防預算壓力。烏克蘭也非北大西洋公約組織（NATO）成員國，西方部隊的部署可能被莫斯科視為升高對抗。此外，禁飛區的劃設與執行等技術細節，都有待進一步協商。

前保守黨首相強森（Boris Johnson）、前外相韓特（Jeremy Hunt）以及前國防大臣夏普斯（Grant Shapps）和威廉森（ Gavin Williamson），均曾公開支持西方國家在烏克蘭部署維和部隊。英國政府表示將持續敦促國際夥伴加強對烏克蘭的支援，以確保俄羅斯總統普廷失敗。

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