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    TikTok難民鼓勵中國人「集會罷工抗議」 網吐槽︰小紅書快涼了

    一名從TikTok轉戰小紅書的美國，鼓勵中國人面對不合理的工作制度可以「成立工會」與「罷工抗議」，公然挑戰中共政府奉行的「文字獄」制度，令不少網友吐槽連連。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    一名從TikTok轉戰小紅書的美國，鼓勵中國人面對不合理的工作制度可以「成立工會」與「罷工抗議」，公然挑戰中共政府奉行的「文字獄」制度，令不少網友吐槽連連。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/01/16 20:40

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    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國針對短影音平台「TikTok」（國際版抖音）的禁令將於19日生效，讓許多美國TikTok用戶轉戰「中國版IG」小紅書（RedNote），引發各界關注。然而，目前傳出許多美國用戶帳號被封、發文遭刪除，還傳出有用戶鼓勵中國人「集會抗議」，公然挑戰中共政府奉行的「文字獄」制度，令不少網友吐槽連連。

    據了解，受到美國TikTok禁令影響，從本月13日起，小紅書湧入大批自稱「TikTok難民」（TikTok refugees）的美國用戶。針對這股風潮，許多中國網友對此沾沾自喜，不僅嘲諷自詡「民主國家」的美國政府限制人民言論自由，甚至直言美國人極力主動投靠中國的「洋悟運動」，讓中國終於快實現毛澤東生前「超英趕美」宏願等。

    但目前傳出，許多美國用戶因不熟悉中國所有社群平台皆有的「言論審查」制度，導致不少人無法順利使用，或是帳號遭封禁。也有不少中國網友藉機詢問，這群美國用戶在歷史、工作、移民、購買股票、美國底層薪資等領域的看法，像是有一名IP位置顯示在中國江蘇的網友就提問，「為什麽你們可以雙休，平時還不加班？？」。

    對此，有一名剛加入小紅書不久的美國用戶，非常熱心地以自身經驗來回答，「你可以考慮成立工會，如果有必要的話，可以透過罷工來抗議」，不過這個回答發布後，立即令大批中國網友倒抽一口氣，更紛紛留言提醒對方，如果想要順利使用小紅書與保住帳號，那麼就絕對不可以擅自發表任何涉及政治、宗教、毒品等「敏感內容」。

    外國網友則對此吐槽，「想讓64再現？」、「在中國罷工是犯法的」、「小紅書CEO現在後背發涼」、「妥妥的境外势力，教唆犯」、「小紅書得請多少英語審查員？」、「罷工、抗議，在中國都是紅線啊」、「再這樣下去感覺小紅書馬上要涼」、「現在中國人聚集起來上面就恐慌，鄭州大學生騎行都能說成境外勢力，罷工更不用說」、「小紅書暫時還沒意識到，對於傳銷組織，最怕的就是內部成員和外面的世界交流」。

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