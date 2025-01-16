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    中國駭客攻陷美財政部！竊取3000多份檔案

    中國駭客入侵美國財政部，逾400台電腦淪陷、3000份檔案失竊。示意圖。（法新社檔案照）

    中國駭客入侵美國財政部，逾400台電腦淪陷、3000份檔案失竊。示意圖。（法新社檔案照）

    2025/01/16 19:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國財政部最新報告披露，中國政府支持的駭客在2023年9月下旬至11月中旬期間，成功入侵該部門超過400台電腦，特別鎖定負責制裁、國際事務與情報業務的高階官員與職員使用的設備。《彭博》（Bloomberg）取得並檢視該份報告內容。

    根據報告，駭客不僅竊取員工帳號密碼，更取得儲存於非機密個人電腦中逾3000份檔案，包括政策文件、差旅報告、組織架構圖、制裁與外國投資相關資料，以及標註「執法敏感」的機密資訊。調查顯示，這些資料很可能已遭竊取，但駭客似未能突破財政部的機密系統與電子郵件網路。

    駭客還取得美國外國投資審查委員會（CFIUS）的調查資料。該委員會專責審查外資購置美國房地產與投資案是否影響國家安全。這份提交國會的最新報告，首次完整揭露這起外國勢力入侵美國財政核心部門的規模與細節。

    報告強調，未發現駭客試圖在系統內長期潛伏蒐集情報的跡象，受侵入的設備上也未檢出惡意程式。財政部發言人海登（Chris Hayden）婉拒對此事評論，聯邦調查局（FBI）則未立即回應置評要求。

    事件源於去年12月8日，軟體承包商BeyondTrust通報財政部，指出該部門遭經由其公司網路入侵。財政部在確認遭駭後一小時內即向網路安全暨基礎設施安全局（CISA）通報，並尋求FBI、情報單位與其他應變小組協助。

    調查人員將這起網攻歸咎於中國政府支持的駭客組織，該組織在網路安全圈被稱為「絲綢颱風」（Silk Typhoon）與UNC5221。報告指出，駭客優先竊取文件，並刻意選在非上班時段行動以避免遭發現。中方一向否認支持網路攻擊的指控，中國外交部發言人上月更稱這類指控「毫無根據」。

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