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    當「職業小三」測試忠誠 她揭5大出軌工作排行

    「職業小三」麥德琳提供「忠誠測試」服務。（圖擷取自TitTok/@madelinethereal）

    「職業小三」麥德琳提供「忠誠測試」服務。（圖擷取自TitTok/@madelinethereal）

    2025/01/16 19:45

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯一名自稱「職業小三」的麥德琳（Madeline Smith）專門調查感情不忠行為，幫助對伴侶感到懷疑的女性確認真相。近日，她透過多年的調查經驗，揭示了最容易發生出軌行為的職業類別。

    綜合《每日郵報》《紐約郵報》報導，32歲的瑪德琳在TikTok上擁有超過22.4萬名粉絲，以提供「忠誠測試」服務而聞名。她的服務每次收費約65美元（約2140新台幣），三年來已完成超過5000次測試。

    根據瑪德琳的經驗，「警察」是最容易出軌的職業。她表示，「自從我開始這項工作以來，我已經抓到超過100名警察，他們是我見過最常出軌的群體。」並指出，「服務類」職業，尤其是消防員、軍人和急救人員等，也同樣容易出現感情不忠。她解釋道，這些職業通常充滿壓力，並伴隨著頻繁的外出與互動機會，讓他們有更多機會背叛伴侶。

    除了服務型職業，健身教練及健身愛好者是第二高風險群體。瑪德琳指出，「如果一個人的社交媒體上充滿炫耀肌肉的照片，這通常是一個危險信號。」她補充道，將健身照片作為個人「身份象徵」的男性，往往不夠忠誠。

    第三名是，經常出差或參加社交活動的商人、業務。瑪德琳指出，這些人在出差時有更多「出軌的機會」。第四名則是律師，瑪德琳認為，律師經常秉持「努力工作，盡情享樂」的生活態度，這讓他們有較高的出軌風險。最後則為醫生，他們因工作太繁忙而不太容易出軌，但如果發生，他們的對象往往是同事或下屬。

    這些觀點得到了出軌網站Illicit Encounters的調查支持。該網站的最新數據顯示，2024年警察在出軌排行榜中排名第一，63%的受訪警察承認曾經不忠。緊隨其後的是建築工人（42%）、銷售人員（37%）和私人教練（31%）。

    瑪德琳強調，許多男性出軌的原因與情感成熟度不足有關。她表示，「很多人並未真正了解自己需要什麼，也缺乏耐心去找到合適的伴侶或修復現有關係。」並指出，不忠行為往往源於對現實的不滿，以及尋求外部的情感補償。

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