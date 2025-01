當「職業小三」測試忠誠 她揭5大出軌工作排行

2025/01/16 19:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國洛杉磯一名自稱「職業小三」的麥德琳(Madeline Smith)專門調查感情不忠行為,幫助對伴侶感到懷疑的女性確認真相。近日,她透過多年的調查經驗,揭示了最容易發生出軌行為的職業類別。

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》報導,32歲的瑪德琳在TikTok上擁有超過22.4萬名粉絲,以提供「忠誠測試」服務而聞名。她的服務每次收費約65美元(約2140新台幣),三年來已完成超過5000次測試。

根據瑪德琳的經驗,「警察」是最容易出軌的職業。她表示,「自從我開始這項工作以來,我已經抓到超過100名警察,他們是我見過最常出軌的群體。」並指出,「服務類」職業,尤其是消防員、軍人和急救人員等,也同樣容易出現感情不忠。她解釋道,這些職業通常充滿壓力,並伴隨著頻繁的外出與互動機會,讓他們有更多機會背叛伴侶。

除了服務型職業,健身教練及健身愛好者是第二高風險群體。瑪德琳指出,「如果一個人的社交媒體上充滿炫耀肌肉的照片,這通常是一個危險信號。」她補充道,將健身照片作為個人「身份象徵」的男性,往往不夠忠誠。

第三名是,經常出差或參加社交活動的商人、業務。瑪德琳指出,這些人在出差時有更多「出軌的機會」。第四名則是律師,瑪德琳認為,律師經常秉持「努力工作,盡情享樂」的生活態度,這讓他們有較高的出軌風險。最後則為醫生,他們因工作太繁忙而不太容易出軌,但如果發生,他們的對象往往是同事或下屬。

這些觀點得到了出軌網站Illicit Encounters的調查支持。該網站的最新數據顯示,2024年警察在出軌排行榜中排名第一,63%的受訪警察承認曾經不忠。緊隨其後的是建築工人(42%)、銷售人員(37%)和私人教練(31%)。

瑪德琳強調,許多男性出軌的原因與情感成熟度不足有關。她表示,「很多人並未真正了解自己需要什麼,也缺乏耐心去找到合適的伴侶或修復現有關係。」並指出,不忠行為往往源於對現實的不滿,以及尋求外部的情感補償。

