馬斯克展現對伊朗影響力 促成義大利記者迅速獲釋

美國富豪、川普當選大功臣馬斯克。（路透檔案照）

2025/01/16 18:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕義大利記者沙拉（Cecilia Sala）去年12月遭伊朗逮捕，拘禁20天後於1月初獲釋，《紐約時報》15日披露，沙拉之所以能迅速獲釋，是川普心腹、同時與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）關係良好的富豪馬斯克（Elon Musk）介入下促成。

報導根據兩名了解這次換囚的匿名伊朗官員透露，馬斯克與伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）聯繫，協助促成沙拉獲釋，義大利政府則以釋放伊朗電腦工程師阿貝迪尼（Mohammad Abedini-Najafabad）交換。這兩名透露內情的官員，其中一人為伊朗外交部高層官員。

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阿貝迪尼因涉嫌在伊朗支持的民兵攻擊美國基地行動中提供協助，去年12月中在米蘭轉機時被捕，被美國要求引渡。3天後，以記者身份獲發伊朗簽證的沙拉，在德黑蘭下榻的旅館房間，遭伊朗革命衛隊突擊逮捕。

沙拉被捕後，她的記者男友雷奈利（Daniele Raineri）設法尋求協助營救女友，把眼光投向馬斯克。雷奈利受訪說，他找上馬斯克，是因為他讀過報導稱「馬斯克和伊朗外交官之間有管道，馬斯克同時也和川普密切共事」。他去年12月29日透過義大利電腦專家、馬斯克的朋友史特羅帕（Andrea Stroppa）聯絡馬斯克，請求他幫助救人。史特羅帕表示，馬斯克收到這項請求，但是不確定他參與程度。

在沙拉遭伊朗逮捕前不久，去年11月馬斯克曾在伊拉瓦尼位於曼哈頓的官邸，會面一個多小時，討論降低德黑蘭與華府之間的緊張。透露消息的前述伊朗匿名官員說，1月4日梅洛尼到佛州和川普見面前，馬斯克便已再次聯絡伊拉瓦尼，要求伊朗釋放沙拉，並向對方保證，美國不會施壓義大利引渡阿貝迪尼。

紐時報導指出，在那之後，伊朗和義大利換囚之事就迅速發展，最終沙拉於1月8日獲釋，4天後，義大利釋放阿貝迪尼。

此事再次凸顯自從美國大選後，愈加在國際政治活躍的馬斯克扮演的不尋常角色。力挺川普、對川普贏得大選功不可沒的馬斯克，持續推動其海外商業利益之際，積極支持歐洲極右派政黨。

馬斯克及川普團隊尚未回應此事。梅洛尼上週曾在記者會上表示，這次釋放行動是「伊朗、義大利和美國之間複雜外交工作的結果」。但是她說不清楚馬斯克是否參與或者參與程度。伊朗駐聯合國使節團拒絕評論大使近期與馬斯克之間的互動，針對沙拉和阿貝迪尼兩人獲釋，聲明表示這是「伊朗和義大利政治與情報單位雙邊合作和協調」的成果。

觀察家認為，在川普與梅洛尼會面後迅速放人，意味著兩人必定討論了這個議題，並且達成解決方案。前義大利外交官費洛齊（Ferdinando Nelli Feroci）指出，梅洛尼很可能從川普那得到某種理解的訊號，若義方釋放阿貝迪尼，對這個即將上任的政府而言不構成大問題。

美國政府一名高層官員說，這次義大利與伊朗政府換囚的磋商過程，拜登政府並未被諮詢，也未事先獲知消息，拜登政府也未批准這項協議。白宮國安會發言人柯比（John Kirby）說，這項協議「從頭到尾都是義大利的決定」。

義大利記者沙拉被伊朗拘禁20天後，1月8日獲釋返回義大利。（路透）

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