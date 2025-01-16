日本男當街被捅！持刀搶劫2大馬男開車逃往關西機場被捕
日本兵庫縣蘆屋市發生持刀搶劫案，日本男子當街被捅傷。（擷取自Google Maps）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣今（16）日發生持刀搶劫案，一名男子走在街頭突遭兩名外國男子持刀襲擊，傷勢嚴重，手機被搶走。警方經過1個小時追捕，嫌犯在關西機場附近落網。
綜合日媒報導，當地時間早上10點20分左右，35歲男子行經兵庫縣蘆屋市街道，遭到突襲，被兩名馬來西亞籍男子捅傷腹部及腿部，搶走機。男子重傷倒地，路人幫忙報警。警方將男子送醫，同步緝凶。
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兩名凶嫌作案後開紅色汽車逃逸，兵庫縣警方11點30分在關西機場附近逮捕兩嫌，在案發經過及犯案動機仍待釐清。
【速報】— NHK神戸放送局 （@nhk_KOBE_） January 16, 2025
警察と消防などによりますと、今日午前10時すぎ、芦屋市涼風町の路上で「男性が刺されている」と119番通報がありました。
刺したとみられるのは2人組の男で、現場から逃走したということで、警察が行方を捜査するとともに、詳しい状況を調べています。 pic.twitter.com/R70xyVi7zc