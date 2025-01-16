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    日本青森滑雪場雪崩 13人遭活埋獲救

    日本青森縣鰺澤町一處溫泉度假村滑雪場，在今（16）日下午發生雪崩意外，造成當時正在雪道上滑雪的13名遊客一度受困。（圖擷取自Google地圖）

    日本青森縣鰺澤町一處溫泉度假村滑雪場，在今（16）日下午發生雪崩意外，造成當時正在雪道上滑雪的13名遊客一度受困。（圖擷取自Google地圖）

    2025/01/16 20:48

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本青森縣鰺澤町一處溫泉度假村滑雪場今（16）日下午雪崩，正在雪道上滑雪的13名遊客一度受困，警消說，13人已救出，有2人受傷，其中1人送醫治療。

    綜合日媒報導，根據青森縣鰺澤町警方和消防部門說，雪崩發生在下午1點左右，地點在溫泉度假村「Aomori Spring Ski Resort」的滑雪場。警消獲報趕到，得知一行13人團體登山滑雪遊客遭活埋，其中12人是法國、瑞士遊客，當時他們跟隨日本籍導遊上山，遇上雪崩。

    警方說，他們立即派人上山協尋，順利救出13人。經檢查，日本籍導遊輕傷；另一名瑞士籍遊客被雪崩捲入滑行了約1000公尺遠，腰部受傷，緊急送醫治療，所幸2人均無生命危險。警方正在調查這起意外詳細原因。

    報導指出，事發當天上午，山頂附近積雪量375公分，24小時內更下了50公分的大雪。溫泉度假村經理安田智之指出，由於近日積雪量大、氣溫又低，雪崩風險明顯增加，加上事發地點位於樹林間的空地，地形十分險峻。

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