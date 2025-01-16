沖繩駐軍縮減 美陸戰隊司令憂印太地區威懾力減弱

美國按美日協議將沖繩陸戰隊縮減至1萬人移防關島，海軍陸戰隊司令史密斯憂削弱印太威懾力，強調前線部署重要性。（美聯社）

2025/01/16 16:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國海軍陸戰隊正按照2012年美日協議，推動將部分駐沖繩陸戰隊員移防關島，但此舉引發軍方高層對戰略布局的擔憂。海軍陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）將軍15日出席會議時直言，此舉可能削弱美國在印太地區的威懾能力。

據《Task & Purpose》報導，根據美日協議，目前駐紮沖繩約19000名陸戰隊員中，將有約9000人轉移至關島和太平洋其他地區，駐沖繩的美國海軍陸戰隊員人數縮減至10000人。計畫已於2024年12月啟動，首批約100名來自第三陸戰隊遠征軍的後勤支援人員已開始移防。

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而史密斯將軍對此部署調整表達深切憂慮。他指出，關島位於國際換日線另一側，距離潛在衝突地區較遠，戰略位置相對不利。「這實際上是將陸戰隊移離最需要他們的地區，」史密斯將軍強調，「我不確定這是否符合美國的最佳戰略利益。」

沖繩是「第一島鏈」的重要組成部分，與日本、台灣、菲律賓等島嶼共同構成了面對中國的前線防禦。隨著中國對周邊水域的主權主張日益強勢，加上美國軍方評估中國可能在2027年對台動武，駐沖繩美軍的戰略價值更顯重要。

史密斯將軍強調：「中國只理解一種東西，那就是可信的威懾力量。要達到威懾效果，部隊必須實際部署在第一島鏈。」儘管如此，作為美日之間的條約義務，除非協議修改，否則這項調整計劃將繼續執行。

陸戰隊發言人表示，此次調整是近20年美日雙邊政策談判的結果，體現在多項國際協議中。與此同時，美國候任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已在確認聽證會上明確表示，威懾中國將是新政府的首要任務之一。

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