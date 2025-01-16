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    義大利南部小鎮頒布「禁病令」 鎮長曝無奈真相

    義大利貝爾卡斯特羅鎮長托奇亞（Antonio Torchia）近日頒布禁病令，引發熱議。（擷取自卡拉布里亞市政府官網）

    義大利貝爾卡斯特羅鎮長托奇亞（Antonio Torchia）近日頒布禁病令，引發熱議。（擷取自卡拉布里亞市政府官網）

    2025/01/16 17:49

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利南部卡拉布里亞（Calabria）人口稀少，是該國最貧窮的地區之一。近日，當地一個小鎮頒布「禁病令」，要求居民不得感染重病或從事任何危險行為，試圖引起外界對當地醫療困境的關注。

    據《BBC》報導，位於卡拉布里亞南部的貝爾卡斯特羅（Belcastro）鎮長托奇亞（Antonio Torchia）近日頒布法令，要求鎮民不得感染任何可能需要緊急醫療援助的疾病，以及從事可能危害健康的活動，例如經常外出、旅行或運動，把時間拿來休息即可。

    托奇亞解釋，這道命令是一種「幽默的挑釁」，旨在抗議長期存在的醫療資源不足問題，以及多次向卡拉布里亞政府反映的無奈，他才會出此下策，呼籲當局採取行動改善現狀，以幫助更多鎮民。

    貝爾卡斯特羅鎮約有1200名居民，其中半數超過65歲，是義大利高齡化嚴重地區之一。然而，當地距離最近的醫院有45公里之遙，且僅能通過限速30公里的道路前往。更糟的是，鎮上的醫生在下班時間、週末及假日均無法提供服務，讓鎮民在突發情況下陷入困境。

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