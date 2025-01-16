如何打斷活春宮 前阿聯酋空姐出書曝「頭等艙祕辛」

近期有一名前阿聯酋航空（Emirates）空服員出書，揭露許多不為人知的頭等艙秘辛。（彭博資料照）

2025/01/16 15:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕飛機「頭等艙」（first class）長期被視為能享受奢華服務的代名詞，近期一名前阿聯酋航空（Emirates）空服員出書，揭露許多不為人知的頭等艙秘辛，像是每半小時頭等艙乘客會被「暗中觀察」1次呼吸狀態、若發現乘客上演過分激烈的「活春宮」，空服員該如何迅速「滅火」等內容。

綜合外媒報導，曾在阿聯酋航空擔任5年空服員的米庫索娃（Marika Mikusova），近日出版新書《空服員日記》（Diary of a Flight Attendant，暫譯），講述她擔任空服員時的所見所聞，讓人一窺航空業的辛勞。其中，米庫索娃提到關於頭等艙的許多規定，以及曾親眼目睹乘客做出各種奇特行為，在網路上掀起熱烈討論。

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米庫索娃透露，頭等艙空服員被要求每隔30分鐘「窺視」乘客1次，以確保乘客們「還活著」、「人有在呼吸」。她進步一解釋，這項規定僅適用於頭等艙，因為阿聯酋航班頭等艙被設計成獨立隔間樣式，私隱度十足，故空服員要定時「窺視」以策安全，「這麼做並非侵犯隱私，純粹是出於安全考量，確保乘客還活著，並且呼吸正常。」

米庫索娃接著指出，空服員被要求在整個飛行過程中保持警惕，隨時掌握機艙內發生情況，因此不時會目睹到一些乘客的「特殊行為」。她舉例，自己與同事曾看到一對情侶躲在頭等艙的廚房附近進行「極為親密」的互動，隨著2人行為逐漸升溫，讓她們不得不介入，除了請2人返回座位，同時也派人密切注意2人的後續情況。

米庫索娃表示，為了防止這對情侶抵擋不了欲火，做出像是偷偷在座位上用毯子蓋住自己，藉此繼續「激戰」等親密行為，空服員有時會走近觀察2人，必要時出聲阻止。她解釋，若有乘客被逮到在機艙內進行「空中運動」可能會面臨非常嚴厲的處罰，尤其是乘客搭乘的客機是屬於阿拉伯的航空公司。

此外，米庫索娃也分享空服員的日常工作任務，像是在送餐服務結束時，空服員會清理廁所、檢查煙霧探測器是否正常運行、補充衛生紙與面巾等工作，也會提供果汁和水給尚未入睡的乘客，「我們每隔45分鐘巡視一次，收集空杯、處理垃圾，並為即將開始的下一輪服務做好準備。」

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