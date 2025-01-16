扯！美國保母工作喝酒昏迷不醒 幼童獨自在外遊蕩

35歲保母戴維森疑似喝酒過量昏迷，緊急送院治療中，同時遭警方指控涉犯危害兒童福利罪刑。（圖擷自「@nypost」X）

2025/01/16 15:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州一名幼童中午獨自走在街上遊晃，鄰居見狀急通報，警方上門查看發現照顧幼兒的35歲保母疑似喝酒過量昏迷，緊急送院治療中，同時遭警方指控涉犯危害兒童福利罪刑。

綜合外媒報導，布里根泰恩警方（Brigantine）13日中午12時許獲報，一位當地熱心居民表明在街上看到無人陪伴幼童在路上遊蕩，上前查看認出是附近鄰居孩子便暫時帶回家中，警方聞訊查明幼童身分，驚訝發現35歲保母戴維森（Jena Davidson）在家喝醉早已昏迷緊急送院救治。

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幼童的父母聞訊緊急返家照顧孩子，警方初步調查得知，幼童父母透過聘僱保母網站「Nanny Lane」雇用戴維森，戴維森個人資訊截至本月15日仍有效，她稱自己是賓州州立大學小學教育學系的畢業生，「我從15歲開始就在托兒所工作，很喜歡小孩」。

事發後「Nanny Lane」發布聲明提及，很高興聽到孩子很安全，附近鄰居也迅速採取行動，公司已經禁止戴維森使用網站媒合工作。

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