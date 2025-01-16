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    美素食主義者網紅改「純肉飲食」 宣稱可減重、調節經期引爭議

    美國一名28歲社群網紅貝菈曾是一名素食主義者，而近期推廣極端的「純肉飲食法」，引發網友熱議。（圖擷取自IG/@steakandbuttergal）

    美國一名28歲社群網紅貝菈曾是一名素食主義者，而近期推廣極端的「純肉飲食法」，引發網友熱議。（圖擷取自IG/@steakandbuttergal）

    2025/01/16 14:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名28歲社群網紅貝菈（Isabella 'Bella' Ma）曾是一名素食主義者，而近期推廣極端的「純肉飲食法」，引發網友熱議。IG擁有42萬粉絲的貝菈聲稱，透過6年來只攝取肉類和乳製品的飲食方式，成功治癒了多種健康問題，並減重21磅（約11公斤），引發許多爭議。

    每日郵報報導，貝菈在社群平台上表示，這種飲食習慣不僅調節了她的月經週期、改善憂鬱症，還治癒了包括痤瘡、濕疹和牛皮癬等皮膚問題，甚至還散發體香。

    這種只食用肉類、魚類、雞蛋和乳製品等動物產品的飲食方式，在TikTok等平台上獲得超過10億次觀看，顯示出驚人的流行趨勢。支持者認為這種飲食模式模仿了遠古人類的飲食習慣，能帶來諸多健康益處。然而，這種說法與與美國疾病管制與預防中心（CDC）及英國國民保健署（NHS）等衛生機構的建議議大相徑庭。

    英國國民保健署（NHS）和美國疾病管制與預防中心（CDC）等權威衛生機構一致建議，民眾應維持均衡的飲食習慣，包括適量的肉類、碳水化合物，以及充足的新鮮蔬果。

    最新研究數據更顯示了高紅肉飲食的潛在風險：哈佛大學追蹤20多萬人近40年的研究發現，攝取最多紅肉者罹患第二型糖尿病的風險比最少攝取者高出62%。牛津大學針對140萬人的研究則指出，每增加50克紅肉攝取量，心臟病風險就提高18%。

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