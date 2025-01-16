南非打擊非法採礦釀悲劇 廢棄礦區尋獲78具遺體

南非斯蒂爾芳坦地區一座廢棄礦區傳出重大傷亡事件，發現78具遺體。（法新社）

2025/01/16 10:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南非斯蒂爾芳坦一處廢棄金礦區傳重大傷亡，當地警方封鎖礦坑並切斷非法礦工物資供應，試圖迫使他們離開結果導致悲劇，目前已尋獲78名死者遺體，救出246人，南非人權委員會（SAHRC）正調查警方行動是否涉及不當。

綜合外媒報導，南非當局針對非法礦工掃蕩行動已持續數月，根據警方稍早發布的聲明，現場尋獲78具遺體，246名倖存者被帶出礦坑，然實際死亡人數可能更高，因當地社區組織在警方行動前已先行尋獲9具遺體。

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報導指出，這些礦工的死因主要是飢餓或脫水，但官方尚未公布確切死因。獲救的礦工中，許多人極度消瘦，甚至無法行走，需要救護車協助送醫，所有倖存者隨後因非法採礦和非法入侵被警方逮捕。

南非法院在警方封鎖礦坑後不久下令，要求警察停止封鎖行動，並提供飲食補給與允許救援隊進入檢查，但此舉顯然未能奏效，隨著死亡人數不斷增加及輿論壓力升高，南非當局終於著手規劃救援行動，南非人權委員會（SAHRC）也展開調查，以釐清警方的行動是否存在不當之處。

這些非法礦工（當地稱為"zama zamas"）主要來自莫三比克、辛巴威和賴索托，自2023年7月起便在當地進行地下採礦活動，他們在缺乏適當安全設備和專業訓練的情況下，冒險進入這座早已因無利可圖而停止營運的礦場。

此次事件最受爭議的部分在於南非政府的處理方式，政府起初採取強硬立場，試圖透過切斷食物和其他物資供應來迫使礦工離開礦坑，官方將這些礦工定性為「罪犯」，並以打擊犯罪為由拒絕提供協助，這種做法導致許多礦工被困地下數月之久，直到法院下令展開救援行動才有轉機。

救援行動於本週一開始，由一家專業礦業救援公司執行。救援人員使用小型吊籠從數千米深的礦井中救出倖存者並運送遺體。然而，值得注意的是，實際進入礦坑協助的僅有２名社區志願者，而非專業救援人員。

這起事件也揭露了南非非法採礦活動的嚴重程度。政府表示，這些非法礦工通常攜帶武器，並與犯罪集團有關，每年從南非盜取的黃金價值超過10億美元。全國類似廢棄礦坑多達6000個，為非法採礦活動提供了大量場所。自去年8月以來，僅在斯蒂爾芳坦地區就已逮捕超過1500名非法採礦者。

南非第二大政黨已呼籲對此事件進行獨立調查，以釐清事態為何會演變至如此嚴重的地步。評論人士將此形容為「國家蓄意疏忽的最可怕表現之一」，批評政府在切斷物資後未能及時採取有效的救援行動，導致大量人員死亡。

警方稍早發布聲明，包括78具遺體和246名倖存者被帶出礦坑，而實際死亡人數可能更高。（法新社）

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