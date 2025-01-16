黃昏之戀不設防 中國60歲以上愛滋感染率2035恐逾30％

據中媒報導，60歲以上老年人在中國新增愛滋感染者的人口比例正逐年上升。圖為在北京公園內運動的老人，與本報導無關。（美聯社資料照）

2025/01/16 12:06

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據中媒報導，中國60歲以上長者新增愛滋感染比例逐年上升，預計2035年恐將超過30％。

「高齡化、愛滋病、性傳播」都曾是中國社會的「老問題」，但現在三者卻合在一起，成了還沒被重視的「新問題」。中媒《羊城晚報》報導，1位79歲男性多次因慢性阻塞性肺病入院，最後發現竟是罹患愛滋病，一臉茫然稱，喪偶十多年，有「生理需求」的時候就「出去找了」， 「完全不知道什麼時候感染的了。對方也五六十歲了，沒有用過保險套」。

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這報導在網路成為熱門話題，登上中國的新浪熱搜榜。美國《自由亞洲電台》報導，多位專家受訪都表示，老年愛滋在中國已持續數年，並非新現象，但可能遲遲未引起足夠重視。

中國紅十字基金會前醫療救助部長任瑞紅稱：「其實大約從2015年開始，老年人在中國新確診愛滋或愛滋病人口中的佔比就逐漸上升了。只不過大家一直沒有特別重視。」

中國愛滋病權益活動人士萬延海說，中國老年愛滋病患者「通常都要病重的時候才發現」。新增感染原因中，佔比最高的感染原因是「商業性行為」或「非婚姻性行為」。如《中華流行病學雜誌》提及，老年愛滋感染者中，因異性性傳染感染的佔比高達90.9%。《京華時報》報導，北京50多歲李先生在跳廣場舞時結識了多名性伴侶，覺得雙方年紀都大了，不會懷孕，就未使用保險套。在查出感染愛滋前，曾和50多名女性發生過關係。

中國網路上對老年人的性行為多半抱持批判或嘲諷。在登上熱搜的新聞下方，評論「把嫖說得那麼理直氣壯」獲得大量網友按讚。上月1日愛滋病日，中國衛生部門針對老年愛滋病人口上升的現象，竟呼籲「老年人，要對伴侶忠誠」。

重慶醫科大學在2018年曾訪談13名養老機構護理師，結果13名護理師全都認為老人的性表達僅限於生殖器的性行為；其中10人認為老年人不存在性需求，並認為性與老年人生活品質相關性不大；甚至有6名受訪者認為老人有性需求表達屬於「病態表現」。

國際貨幣基金（IMF）估計，未來30年，中國滿65歲人口將達4億人。

曾在中國從事20餘年公益工作的任瑞紅說：「其實中國整體針對愛滋的宣傳和預防都沒有外界想像得高。比如我們去那些偏遠地區送一些宣傳科普的小冊子、保險套，那些縣醫院都不太想要這些東西，……對於愛滋病或愛滋，還停留在都是『那些不正經的人』才會得的認識上。」

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