阻烏克蘭入北約？彭博：普廷見川普恐為爭取談判籌碼

2018年7月16日，時任美國總統川普（左）和俄羅斯總統普廷，在芬蘭赫爾辛基總統府握手寒暄。（美聯社檔案照）

2025/01/16 08:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《彭博》14日報導，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）可能即將與美國前總統川普（Donald Trump）舉行會談，要求美國阻止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。報導指出，普廷的強硬立場與川普希望盡快結束衝突的意願相悖，也可能為俄國在談判桌上爭取更多籌碼。

一位熟悉克里姆林宮為普廷與川普潛在會談準備工作的消息人士指出，俄方的立場是：雖然北約個別成員國可以根據雙邊安全協議繼續向烏克蘭提供武器，但這些武器絕不能用於攻擊俄羅斯或用於收復被佔領的領土。《彭博》社指出，隨著俄烏戰爭邁入第三年，烏克蘭領導人不太可能接受這些苛刻的要求。

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報導還提到，俄軍在烏克蘭東部的推進速度緩慢，且「付出了沉重的代價」。一位匿名消息人士透露，俄方還要求至少維持對烏克蘭近20%被佔領土（包含克里米亞半島）的實質控制權，儘管據稱莫斯科對部分領土交換持開放態度。

美國國務卿布林肯先前表示，拜登政府正為川普預備在烏克蘭議題上最強而有力的立場。另一方面，美國候任國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）認為，俄烏戰爭最終將透過外交途徑解決，但必須先實現停火。

瓦爾茲進一步表示：「我認為要求俄軍撤出每一寸烏克蘭領土，甚至包括克里米亞，是不切實際的。川普總統也承認了這個現實。」他認為要求俄軍撤出所有被佔領的烏克蘭領土是不切實際的。川普14日針對與普廷的會面時，也發表了相關言論。

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