美國準國務卿盧比歐：中國靠欺騙取得超級大國地位

2025/01/16 03:06

〔中央社〕美國準國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天出席參院人事任命聽證會時指控，中國透過欺騙手段取得超級大國地位。

法新社報導，在美國總統當選人川普（Donald Trump）的人事提名中，盧比歐是爭議性最小的人選之一。長期以來，盧比歐一直是對中鷹派，即將卸任的總統拜登（Joe Bide）也稱中國是競爭對手，但仍尋求與中方接觸。

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盧比歐堅決拒絕拜登的關鍵外交信條，拜登優先考量基於規則、美國帶領的「自由世界秩序」，盧比歐則支持川普的「美國優先」信念。

根據法新社，盧比歐今天在參院聽證會上表示：「戰後的全球秩序不僅已經過時，它現在也變成用以對付我們的武器。」

盧比歐也指出：「我們歡迎中國共產黨加入這個國際秩序。他們利用其（國際秩序的）所有好處。卻忽略所有的責任義務。」

他還說：「他們反而藉由說謊、欺騙、駭客入侵和竊取等方式躍升為全球超級強權，以犧牲我們為代價。」

在強調中國問題的同時，盧比歐也提及，在俄羅斯、伊朗及北韓的獨裁者製造混亂和不安。

他指稱，下屆美國政府將尋求「大膽外交」，旨在結束俄羅斯對烏克蘭的入侵。1140116

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