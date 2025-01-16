為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國準國務卿盧比歐：中國靠欺騙取得超級大國地位

    2025/01/16 03:06

    〔中央社〕美國準國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天出席參院人事任命聽證會時指控，中國透過欺騙手段取得超級大國地位。

    法新社報導，在美國總統當選人川普（Donald Trump）的人事提名中，盧比歐是爭議性最小的人選之一。長期以來，盧比歐一直是對中鷹派，即將卸任的總統拜登（Joe Bide）也稱中國是競爭對手，但仍尋求與中方接觸。

    盧比歐堅決拒絕拜登的關鍵外交信條，拜登優先考量基於規則、美國帶領的「自由世界秩序」，盧比歐則支持川普的「美國優先」信念。

    根據法新社，盧比歐今天在參院聽證會上表示：「戰後的全球秩序不僅已經過時，它現在也變成用以對付我們的武器。」

    盧比歐也指出：「我們歡迎中國共產黨加入這個國際秩序。他們利用其（國際秩序的）所有好處。卻忽略所有的責任義務。」

    他還說：「他們反而藉由說謊、欺騙、駭客入侵和竊取等方式躍升為全球超級強權，以犧牲我們為代價。」

    在強調中國問題的同時，盧比歐也提及，在俄羅斯、伊朗及北韓的獨裁者製造混亂和不安。

    他指稱，下屆美國政府將尋求「大膽外交」，旨在結束俄羅斯對烏克蘭的入侵。1140116

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播