歐洲智庫調查：中國外交重心將大幅轉向非西方國家

2025/01/16 00:39

〔中央社〕歐洲智庫墨卡托中國研究中心發布年度調查顯示，大多數在歐洲的中國研究者認為今年中國外交重心是加強與非西方國家的夥伴關係，歐盟與中國關係持續惡化，但中國將提高在歐盟電動車領域的直接投資。

總部在柏林的墨卡托中國研究中心（Merics）是歐洲最大中國研究智庫，這份年度例行調查對象是投入中國研究的專家和觀察者，今年有效樣本數843人，歐洲社群占75%。

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調查指出，70%中國專家認為今年中國外交政策最大發展會是強化與非西方國家的關係，只有18%認為中國會把重點放在歐洲聯盟（EU）。

多數人也認為歐盟與中國的關係將持續顯著惡化，其中歐盟大國如荷蘭、德國、法國與中國的關係將略為惡化，但義大利可望改善對中關係，歐盟裡最親中的匈牙利則會再大幅增進與北京的交情。

對於中國在俄烏戰爭的角色變化，受調查者則看法分歧，38%認為北京對莫斯科的支持度將與去年相同，23%認為中國會擴大支援俄國的經濟和政治，只有13%認為中國將在俄烏調停上扮演積極角色。

雖然大多數受訪者預期歐盟與中國的經濟關係將惡化，但就外來直接投資（FDI）而言，75%認為中國在歐洲電動車產業的投資設廠將在今年增加。歐盟自去年10月30日起對中國進口電動車加徵「反補貼稅」（Countervailing Duties），使得中國車業直接到歐洲設廠成為避稅選項。

該調查也問及受訪者對今年中國內部情勢發展的看法，其中65%預估中國今年經濟成長率將低於5%，76%認為經濟壓力和失業減薪會成為公眾不滿和抗議的最大動機，而84%認為中共政權會把維持穩定和防堵陳情抗議列為最優先政務。

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）資深研究員艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）在這份調查報告的發布研討會上指出，今年中國經濟將特別困難，包括內需不振、減薪潮、扭轉影子債務政策、美國施加關稅等，都會對投資和消費帶來壓力。

她認為中國愈堅持現在的經濟模式，「硬著陸」的衝擊就會愈大，而歐盟應該對中國的不公平經貿行為作出更強硬回應，以促使中國改變，這也有利於中國經濟的未來。

墨卡托中國研究中心的調查也問及川普（Donald Trump）上任後的美中關係變化，高達88%受訪專家認為美中今年將發生貿易戰爭，94%預估美國將對中國設下更多科技出口限制。

此外，89%受訪者認為川普政府今年將力促台灣在美國投資設立更多晶片廠，64%預期美國今年將對台售出更多武器。（編輯：楊昭彥）1140116

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