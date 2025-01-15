保守派讚赫格塞斯聽證會表現亮眼 徹底碾壓民主黨

美國總統當選人川普提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）14日出席參議院任命聽證會。（歐新社）

2025/01/15 15:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞網（Fox News）報導， 美國總統當選人川普提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）14日出席參議院任命聽證會，在面對民主黨議員的尖銳質詢時表現不凡。隨後，保守派人士紛紛在社群媒體上讚揚其沉穩應對與政策視野，並呼籲加速通過其任命。

「赫格塞斯完全碾壓（crushing it）！」前白宮新聞秘書佛萊雪（Ari Fleischer）在社群平台 X 上表示：「聽到有人專注於提升軍事戰力和殺傷力，而不是落入華府常見的空洞說辭，令人耳目一新。」

請繼續往下閱讀...

《每日信號》（The Daily Signal）政治編輯德夫林（Bradley Devlin）則指出，參議院軍事委員會民主黨議員的表現揭露了聽證會更多是「表演」，而非嚴肅的政策討論。他說：「多數聽證會只是一場『歌舞伎表演』（kabuki theater）。」《每日信號》是由保守派智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）創立的保守派新聞網站。

美國保守派非營利組織「美國多數」（American Majority）總裁萊恩（Ned Ryun）表示，赫格塞斯傳遞了一個明確訊息：五角大廈將拋棄「覺醒」（woke）的弱點，專注於以實力達成威懾。他補充道：「即便民主黨試圖用匿名來源的攻擊來削弱赫格塞斯，他仍優雅應對，展現了出色的能力與風範，這對他來說真是一場很棒的聽證會，我深信他會順利通過任命。」

聽證會上，曾競選過副總統的維吉尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）的質詢引發爭議，他將赫格塞斯在場的7歲女兒牽扯進來，質疑其婚姻倫理與品格，甚至翻舊帳提及已被證明不成立的2017年性侵指控。凱恩還質問赫格塞斯是否「隨意欺騙妻子和孩子的母親」，此舉被保守派批評為「卑劣」且「越界」。這種個人攻擊不僅無助於審核候選人資格，反而暴露出凱恩的政治算計，引發輿論譴責。

CNN政治評論員詹寧斯（Scott Jennings）在 X 平台上表示：「今天的聽證會，民主黨根本無法對赫格塞斯造成任何實質傷害。他們為何要派這麼笨的成員進入如此重要的委員會？」

此外，前美國住房及城市發展部長卡森（Ben Carson）伉儷在官方帳號上發文指出：「這場聽證會證明兩件事：第一，左派依然支持那些被選民否定的失敗政策；第二，赫格斯有望成為一位卓越的國防部長。」

印第安那州共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）呼籲參議院盡快批准赫格塞斯的任命。他表示：「一旦川普正式就職，我們應立即投票通過任命，讓赫格塞斯上任，因為國防部不能再等下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法