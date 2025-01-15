銀河系地圖完成！ 蓋亞望遠鏡功成身退

蓋亞太空望遠鏡退役，10年任務繪製銀河系全貌。（圖擷取自ESA官網）

2025/01/15 14:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）的蓋亞（Gaia）太空望遠鏡，在執行長達10年半的銀河系製圖任務後，預定1月15日正式結束科學觀測。這項革命性任務的冷氣體推進劑即將耗盡，為其劃下句點，但其累積的龐大數據將持續影響天文學研究。

科學媒體《IFLScience》報導，蓋亞的目標是創建最詳細的銀河系3D地圖，記錄超過10億顆恆星的位置、運動、溫度和成分。這項始於2013年的任務，原訂5年，後因成果豐碩而多次延長。蓋亞的觀測數據讓天文學家得以追蹤星群運動、揭示古代星系碰撞，並發現了距離地球最近的2個黑洞，甚至可能代表著一類新型黑洞。

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蓋亞的觀測範圍也遠超銀河系本身。數據顯示，銀河系衛星星系「小麥哲倫星系」（Small Magellanic Cloud）可能由2個星系組成。它還觀測到許多非預期目標，例如遙遠的類星體和星團，拓展了天文學研究的視野。ESA蓋亞計畫科學家薩爾曼博士（Dr. Johannes Sahlmann）表示：「蓋亞的數據僅釋出部分，其影響力難以估量，但過去11年的成功運行，已取得龐大的科學數據，價值非凡。」

蓋亞的資料釋出計畫仍在進行。2026年的第4次資料釋出（Gaia Data Release 4）將涵蓋5年半的觀測數據，可望帶來更多突破性發現。涵蓋完整10年半資料的最終版本預計於2030年前後發布。所有蓋亞數據皆為公開資源，任何人都可取用，這將大幅提升資料的應用潛力。

薩爾曼博士強調：「蓋亞的數據釋出將持續推動銀河系結構、恆星形成與演化、雙星系統和系外行星等領域的研究。蓋亞的成功將激勵新一代科學家，促使後續任務的規劃和實現，並持續挑戰太空天體測量的極限。」

未來，薇拉·魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory）等新觀測計畫將接續蓋亞的任務。該天文台預計編錄170億顆恆星，但精度仍不及蓋亞。「蓋亞近紅外任務」（GaiaNIR）的提案，則計畫以紅外線波段進行觀測，克服宇宙塵埃的干擾。提案人霍布斯教授（Professor David Hobbs）指出：「蓋亞僅測量了銀河系的1%。紅外線技術能深入觀測銀河系核心區域，彌補蓋亞的不足。」

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