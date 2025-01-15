為填補外匯、賽馬債務盜竊保險箱近3.6億元 日銀行員曝光！

日本三菱日聯銀行職員今村由香理，為了填補外匯交易、賽馬所欠下的債務，竟於偷竊客戶保險箱17億日圓財物。（圖擷自@Bonjour4145「X」帳號）

2025/01/15 14:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本三菱日聯（UFJ）銀行46歲職員今村由香理，為了填補外匯交易（FX）、賽馬所欠下的債務，竟於4年半內偷竊客戶保險箱60多次，得手財物達17億日圓（約新台幣3.57億元），隨著調查持續深入，她的犯罪手法和容貌都被曝光。

據《產經新聞》報導，今村由香理於2008年開始下注賽馬，後來接觸到外匯交易（買賣各國貨幣），2013年秋季因負債超過700萬日圓（約新台幣147萬元）．不得不申請「民事再生（債務重整）」。

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不過，今村由香理2014年又手癢繼續玩起賽馬和外匯交易，在前者一共損失了3000萬日圓（約新台幣630萬元）．後者則是賠了10億日圓（約新台幣2.1億元），只能不斷靠著金融卡和消費性貸款借錢。

在這樣的狀況下，今村由香理於2020年4月至2024年10月盯上自家銀行的客戶保險箱，在不同分行盜竊60餘次，總計得手10億日圓現金、市值7億日圓（約新台幣1.47億元）金條。

據了解，今村由香理下手前會先調查好客戶使用保險箱的頻率，並用手機拍下內容物照片，盜走金條後會拿到當鋪換錢，等到客戶即將前來銀行時再買回金條放入，讓保險箱恢復原狀避免顧客察覺，但隨著惡性循環擴大導致填補不過來。

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